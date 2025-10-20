Выбор профессии будущего начинается здесь: День открытых дверей в Институте транспорта и связи Реклама Редакция PRESS 20 октября, 2025 14:00 Реклама

1 ноября в 11:00 Институт транспорта и связи (TSI) приглашает старшеклассников и их родителей на День открытых дверей, который поможет будущим абитуриентам сделать осознанный выбор карьеры и ближе познакомиться с университетом технологий будущего.

Участники получат подробную информацию о программах бакалавриата и востребованных индустрией специализациях, узнают о возможности обучаться по британским стандартам в Риге. Особое внимание будет уделено программе двойного диплома в области компьютерных наук и специализации «Искусственный интеллект», реализуемой совместно с британским университетом UWE Bristol — одной из самых уникальных возможностей в Европе.

Гости посетят современные лаборатории TSI, где студенты получают практические навыки и реализуют собственные проекты, а также отправятся на экскурсию по университету — в том числе в центр авиации и робототехники, где установлены настоящие самолёты и высокотехнологичное оборудование.

Во время встречи можно будет поговорить со студентами и узнать об особенностях поступления и обучения из первых уст. А также задать интересующие вопросы преподавателям и представителям университета.

TSI — единственный частный технический университет в Балтии, где сочетаются технологии, инженерное мышление и креативный подход к образованию. В университете действуют два факультета и более 15 аккредитованных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Вуз известен своими направлениями в области авиации, робототехники, програмирования, логистики и бизнес-аналитики. Практикоориентированное обучение, современные лаборатории и партнёрства с ведущими компаниями делают его одним из самых инновационных вузов региона — местом, где готовят специалистов, способных мыслить как инженеры и творить как Леонардо да Винчи.