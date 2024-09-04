Сникус с King of the Dance получили оценку 79,167%, лишь в последних компонентах выездки превзойдя предыдущего лидера Роксану Траннелл из США, которая с Fan Tastico H набрала оценку 78,000%. Бронзовую награду завоевала итальянка Сара Морганти с Mariebelle, получив оценку 74,625%.

Во вторник латвийские параспортсмены завоевали две золотые медали, так как чуть раньше сегодня паралимпийской чемпионкой в метании копья стала параатлетка Диана Круминя. В воскресенье серебряную медаль в метании диска завоевал Айгар Апинис.

Паралимпийские игры в Париже проходят до 8 сентября, латвийцы в них выступают в легкой атлетике, паралимпийской выездке, велосипедном спорте, плавании и стрельбе.