Всю осень — «бабье лето»? Синоптики обнадежили прогнозом

В ближайшие дни небо будет преимущественно ясным, но в отдельные дни следующей недели возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, переходящий в юго-восточный.

Максимальная температура воздуха составит +22...+28 градусов во второй половине дня, а на западном побережье Курземе временами может достигать +30 градусов. На рассвете температура воздуха в основном составит +10...+16 градусов, в Видземе и Латгале будет минимально +7 градусов.

Как уже сообщалось, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура в Латвии в сентябре и в течение всей осени ожидается значительно выше нормы.