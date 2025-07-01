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ЕС и Украина заключили «реалистичное» торговое соглашение

Euronews 1 июля, 2025 11:20

Мир

Новые торговые условия заменят временные договорённости, введённые в 2022 году после российского вторжения. В понедельник, после интенсивных переговоров с украинскими коллегами, Европейская комиссия объявила о том, что было достигнуто принципиальное соглашение о пересмотренной версии «Углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли» (DCFTA) — основной торговой структуры между ЕС и Украиной.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула при этом, что это один из этапов пути, «ведущего к полной интеграции Украины в наш Союз».

С 2022 года, после российского вторжения, торговля регулировалась временными Автономными торговыми мерами (АТМ): были отменены все тарифы и квоты на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Срок действия этой схемы истёк в начале июня.

Новое соглашение менее амбициозно, но направлено, по словам представителей ЕС, на достижение «правильного баланса между поддержкой Украины и чувствительностью сельскохозяйственных секторов ЕС и связанных с этим проблем».

Предыдущие соглашения вызвали негативную реакцию в ряде стран ЕС, в частности Франции и Польше, где фермеры протестовали против резкого роста украинского импорта после снятия торговых барьеров.

Новое же соглашение комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович назвал «сбалансированным, справедливым и реалистичным».

Основные положения

Хотя полный текст соглашения еще не опубликован, некоторые детали уже известны.

Украина обязалась к 2028 году привести свои стандарты сельскохозяйственного производства в соответствие со стандартами ЕС, в рамках стремления вступить в Евросоюз.

Для защиты рынков ЕС будут введены «надёжные защитные механизмы». Для таких важных продуктов, как яйца, сахар и пшеница, квоты будут увеличены, но останутся ниже имевшихся объёмов торговли для поддержания стабильности рынка.

Новые квоты более ограничены, чем фактически полная либерализация, существовавшая в рамках ATM.

Некоторые товары, однако, будут полностью либерализованы, например, молочные продукты, грибы и виноградный сок.

Украина в свою очередь согласилась значительно увеличить квоты на импорт свинины, мяса птицы и сахара из Европы, одновременно снизив или отменив пошлины на другие товары. Комиссия считает, что это расширит экспортные возможности для фермеров ЕС, особенно в странах Европы, граничащих с Украиной.

Теперь обе стороны займутся доработкой технических аспектов соглашения. В ближайшие дни Комиссия представит соглашение странам ЕС и Европейскому парламенту.

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