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Всё, наконец, сошлось: Ланга вступила в Национальное объединение

Редакция PRESS 31 октября, 2024 14:53

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LETA

Идейный вдохновитель кампании по дерусификации Латвии Atkrievisko Latviju!, поэтесса Лиана Ланга решила вступить в партию Национальное объединение.

Удивительно, но несмотря на соответствующую позицию, Ланга до сих пор не была представителем этой партии. На выборах в Европарламент она баллотировалась от Новой консервативной партии

"Рада сообщить общественности, что я стала членом Национального объединения. Честь служить Латвии!", - написала Ланга в своем Твиттере/X.

В комментариях Ланга уточнила, что присоединилась именно к рижскому отделению политической силы, но не уточнила причину, ведь согласно публично доступной информации, Ланга проживает в Икшкиле (Огрский край).

Отметим, что когда после неудачных для себя выборов в Европарламент, где Новая консервативная партия набрала всего 1,5%, Ланга покинула эту партию, её лидер - Гатис Эглитис предположил, что Ланга видит свое будущее в других политических силах, с которыми потенциально может сотрудничать.

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