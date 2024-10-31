Всё, наконец, сошлось: Ланга вступила в Национальное объединение

Удивительно, но несмотря на соответствующую позицию, Ланга до сих пор не была представителем этой партии. На выборах в Европарламент она баллотировалась от Новой консервативной партии

Priecājos informēt sabiedrību, ka esmu kļuvusi @VL_TBLNNK biedre. Gods kalpot Latvijai! — Liāna Langa (@liana_langa) October 30, 2024

"Рада сообщить общественности, что я стала членом Национального объединения. Честь служить Латвии!", - написала Ланга в своем Твиттере/X.

В комментариях Ланга уточнила, что присоединилась именно к рижскому отделению политической силы, но не уточнила причину, ведь согласно публично доступной информации, Ланга проживает в Икшкиле (Огрский край).

Отметим, что когда после неудачных для себя выборов в Европарламент, где Новая консервативная партия набрала всего 1,5%, Ланга покинула эту партию, её лидер - Гатис Эглитис предположил, что Ланга видит свое будущее в других политических силах, с которыми потенциально может сотрудничать.