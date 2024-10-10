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ВСУ заявили об ударе по складу с 400 дронами под Ейском (ВИДЕО)

© Deutsche Welle 10 октября, 2024 09:02

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Власти Краснодарского края заявили о пожаре на "складских помещениях". По данным Генштаба ВСУ, там была поражена база хранения дронов. В соцсетях сообщается также об ударе по аэродрому в Адыгее.

Ударная группа группировки сил и средств военно-морских сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковала базу хранения БПЛА Shahed, расположенную вблизи населенного пункта Октябрьский Ейского района в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в соцсети Facebook в среду, 9 октября.

"По имеющейся информации, там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация", - отчитался Генштаб ВСУ.

Журналист Александр Невзоров опубликовал в своем Telegram-канале несколько видео, на которых, как утверждается, виден пожар и взрывы на складе в Ейском районе.

Со своей стороны оперативный штаб Краснодарского края заявил, что в Октябрьском загорелись "складские помещения" и пожар был локализован на площади 1600 квадратных метров. Что именно хранилось на складах и что стало причиной пожара, не уточняется.

Сообщения об атаке ВСУ на военный аэродром в Адыгее

Тем временем ранним утром 10 октября ряд Telegram-каналов сообщил об атаке ВСУ на военный аэродром в Адыгее. Как пишет Telegram-канал Astra, удару БПЛА подвергся военный аэродром "Ханская", расположенный в районе станицы Ханская под Майкопом.

"Военный аэродром "Ханская" расположен в 3 км восточнее станицы Ханской, в 6 км северо-западнее города Майкопа. Согласно открытым данным, там дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова", - уточняется в посте.

Канал обращает внимание, что пожар рядом с военным аэродромом "Ханская" был зафиксирован также системой мониторинга пожаров NASA.

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