Подпишитесь здесь, здесь и здесь: за что нынче собирают подписи на manabalss.lv?

Следующей в парламенте может стать еще одна инициатива, под которой подписались более 10 тысяч граждан ЛР - о том, чтобы штрафы, получаемые от фоторадаров (превышение скорости, отсутствие страховки OCTA, отсутствие техосмотра), направлялись не просто в общий бюджет, а шли целевым образом на улучшение дорог.

Почти 7 тысяч подписей уже собрала инициатива против планов минобраза сократить школьникам летние каникулы. Авторы инициативы обеспокоены тем, что детей лишат возможности насладиться летом, которое в наших широтах и так весьма короткое.

Активно собираются подписи под предложением предусмотреть уголовную ответственность за коррупционные схемы не только для компаний, то бишь юридических лиц, но и для должностных лиц этих компаний.

Менее 4 тысяч подписей собрала, мягко говоря, спорная инициатива о том, чтобы в Латвии был заблокирован tik-tok. Совсем пока не пользуется поддержкой еще одно предложения из разряда недемократичных и репрессивных - о лишении гражданства за тяжелые преступления натурализованных граждан ЛР и обладателей двойного гражданства.

Зато почти 5 тысяч автографов поставлено под предложением освободить от налога на недвижимость семьи с детьми. Примерно столько же подписалось граждан ЛР и под призывом направить прибыль концерна Латвэнерго на лечение онкобольных.

Начался сбор подписей и под инициативой о запрете занятия сразу нескольких должностей в публичных структурах. Это своего рода протест против того, что госуправленцы умудряются трудиться сразу в двух-трех местах, получая огромные зарплаты.