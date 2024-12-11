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Подпишитесь здесь, здесь и здесь: за что нынче собирают подписи на manabalss.lv?

Редакция PRESS 11 декабря, 2024 10:56

Новости Латвии 0 комментариев

На портале manabalss.lv наблюдается  высокая предновогодняя активность. Уже завтра Сейм рассмотрит народную инициативу о том, чтобы за действия, которые нанесли урон государству, или за непрофессионализм требовать от чиновников вернуть полученную зарплату. Эта инициатива на портале manabalss.lv собрало 10 тысяч подписей граждан ЛР, что позволяет передавать такое предложение "от народа" на оценку Сейма.

Следующей в парламенте может стать еще одна инициатива, под которой подписались более 10 тысяч граждан ЛР - о том, чтобы штрафы, получаемые от фоторадаров (превышение скорости, отсутствие страховки OCTA, отсутствие техосмотра), направлялись не просто в общий бюджет, а шли целевым образом на улучшение дорог.

Почти 7 тысяч подписей уже собрала инициатива против планов минобраза сократить школьникам летние каникулы. Авторы инициативы обеспокоены тем, что детей лишат возможности насладиться летом, которое в наших широтах и так весьма короткое.

Активно собираются подписи под предложением предусмотреть уголовную ответственность за коррупционные схемы не только для компаний, то бишь юридических лиц, но и для должностных лиц этих компаний.

Менее 4 тысяч подписей собрала, мягко говоря, спорная инициатива о том, чтобы в Латвии был заблокирован tik-tok. Совсем пока не пользуется поддержкой еще одно предложения из разряда недемократичных и репрессивных - о лишении гражданства за тяжелые преступления натурализованных граждан ЛР и обладателей двойного гражданства.

Зато почти 5 тысяч автографов поставлено под предложением освободить от налога на недвижимость семьи с детьми. Примерно столько же подписалось граждан ЛР и под призывом направить прибыль концерна Латвэнерго на лечение онкобольных.

Начался сбор подписей и под инициативой о запрете занятия сразу нескольких должностей в публичных структурах. Это своего рода протест против того, что госуправленцы умудряются трудиться сразу в двух-трех местах, получая огромные зарплаты.

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