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Каллас: «Переходный период создаст огромные проблемы в Сирии и в регионе»

Euronews 11 декабря, 2024 10:41

Мир 0 комментариев

Главный дипломат ЕС обеспокоена тем, что Сирия может распасться на части, если не будет защищена её территориальная целостность и права меньшинств.

Глава дипломатии ЕС призвала новых хозяев Сирии не идти по стопам Ирака, Ливии и Афганистана. В ходе часового выступления в Европарламенте она заявила, что "в интересах всех", чтобы пост-асадовская Сирия не скатилась к новой гражданской войне и не породила очередной кризис беженцев.

Смена власти в Сирии после падения режима Башара Асада обещает быть трудной, и страна не должна повторить "ужасающие сценарии", которые наблюдались в Ираке, Ливии и Афганистане, заявила во вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас на специальной сессии комитета по иностранным делам Европарламента.

Она отметила, что переходный период не должен превратиться в сведение счётов между враждующими группировками, призвав к защите меньшинств и религиозной терпимости.

"Ближайшие недели, безусловно, имеют решающее значение для того, чтобы понять, в правильном ли направлении развивается ситуация", – добавила Каллас.

В своём первом публичном выступлении после блицкрига сирийских повстанцев верховный представитель ЕС по иностранным делам указала также на сохраняющиеся риски насилия на религиозной почве, возрождения экстремизма и вакуума управления. "Всё это должно быть предотвращено", – подчеркнула она.

"Права всех сирийцев, включая представителей многих меньшинств, должны быть защищены, – сказала Каллас. – Крайне важно сохранить территориальную целостность Сирии, её независимость, суверенитет, а также государственные институты".

ЕС-ХТШ: первые сигналы "позитивны"

Что касается взаимодействия с исламистами "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), повстанческой силой, которая возглавила наступление, свергнувшее диктаторский режим Асада, и позиционирует себя в качестве ведущего игрока в новой Сирии, политической эпохе, по словам Каллас, в Брюсселе будут судить "не по словам, а по делам".

"Первые сигналы позитивны, но мы не будем торопиться с заключением каких-либо соглашений. [...] Важно, чтобы мы поддерживали тесные контакты с региональными и глобальными игроками, чтобы помочь Сирии построить нормальную жизнь", – заявила Каллас евродепутатам.

ХТШ, в полной форме "Организация освобождения Леванта", – это исламистская боевая группа, которая ранее заявляла о своей верности "Аль-Каиде", а в 2016 году разорвала с ней связь. ООН и ЕС внесли её в список запрещённых террористических организаций.

Лидер ХТШ, Абу Мухаммад аль-Джулани, на протяжении нескольких лет пытался смягчить свой образ фундаменталиста. В свете последних событий он дал понять, что не намерен притеснять представителей этноконфессиональных меньшинств, хотя пока рано делать какие-то выводы.

Повстанцы-исламисты назначили на пост главы переходного правительства Мохаммада аль-Башира, который до сих пор руководил "правительством национального спасения" в оплоте ХТШ Идлибе, на северо-западе Сирии.

Как ожидается, он будет занимать эту должность до 1 марта 2025 года, "до начала конституционного процесса", по итогам которого должно быть сформировано полноценное правительство.

Во вторник аль-Башир пообещал "стабильность" и "спокойствие" сирийскому народу в интервью катарскому каналу "Аль-Джазира".

Из-за статуса террористической организации чиновники ЕС не могут напрямую контактировать с представителями ХТШ. Соединённые Штаты, к примеру, полагаются на Турцию для установления диалога с новыми властями Сирии. Каллас не уточнила, делает ли она то же самое.

В последние дни Каллас провела переговоры со своими коллегами из Марокко, Ливана, Израиля, Объединённых Арабских Эмиратах и других странах.

Ещё один вопрос, заданный евродепутатами остался без ответа: пересмотрит ли ЕС многочисленные санкции, введённых против режима Асада, которые включают ограничения на поставки оружия, нефти, технологий и финансовые операции?

Ирландец Барри Эндрюс, евродепутат от либералов, предложил в качестве первого шага способствовать увеличению потоков гуманитарной помощи.

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