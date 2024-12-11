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Украина помогла повстанцам свергнуть Асада: Washington Post

© BBC 11 декабря, 2024 12:26

Мир 0 комментариев

Повстанцы, пришедшие к власти в Дамаске, получили беспилотники и другую поддержку от украинских разведчиков, которые стремились нанести ущерб России и ее сирийским союзникам, утверждает американский журналист и писатель Дэвид Игнатиус в колонке, опубликованной Washington Post.

Автор статьи ссылается на анонимные источники, «знакомые с украинской военной деятельностью за рубежом», пишет ВВС.

По его утверждению, украинская разведка направила около 20 опытных операторов дронов и около 150 беспилотников «в штаб повстанцев в Идлибе» около месяц назад, чтобы помочь исламистам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России и признана террористической и в других странах).

«Помощь из Киева сыграла лишь скромную роль в свержении президента Сирии Башара Асада, полагают источники в западной разведке. Но она была примечательна как часть более широких украинских усилий по скрытному нанесению ударов по российским операциям на Ближнем Востоке, в Африке и внутри самой России», — говорится в колонке.

«Скрытая программа помощи Украины в Сирии была секретом Полишинеля, хотя высокопоставленные должностные лица администрации Байдена неоднократно заявляли в ответ на мои вопросы, что они не знали об этом», — пишет Игнатиус.

«Мотивация Украины очевидна: столкнувшись с российским натиском внутри своей страны, украинская разведка ищет другие фронты, где она может разбить нос России», — считает автор.

Москва ранее утверждала, что разведка Минобороны Украины сотрудничает с сирийскими исламистами. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что «украинские специалисты из главного управления разведки Украины» находятся в Идлибе, «поставляют туда по определенным каналам беспилотные летательные аппараты» и обучают «их изготовлению и использованию».

 

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