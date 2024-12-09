Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 9. Декабря Завтра: Sarmite, Tabita

Рижский аэропорт может потерять 200 тысяч пассажиров: правительство вводит новую пошлину

© LETA 9 декабря, 2024 10:26

Важно 0 комментариев

Латвия меняет способ хранения резервов топлива. До сих пор государство платило торговцам нефтепродуктами, чтобы они хранили топливо у себя, сообщает TV3.

Фактически эти накопления были виртуальными. Теперь управляющий публичными активами "Possessor" постепенно закупает топливо из пошлины, которую каждый покупатель оплачивает, заправляя свой автомобиль. Это семь центов за литр. Политики решили ввести новый порядок формирования и оплаты резервов авиатоплива, но аэропорт и другие игроки отрасли предупреждают, что это может существенно подорвать латвийский авиабизнес.

Авиационное топливо из-за его особого состава нельзя хранить слишком долго. В течение нескольких месяцев оно должно быть использовано, в противном случае заправлять им самолеты уже будет нельзя. Перед переливанием в цистерны топливно должно быть отфильтровано.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, расходы на авиационное топливо составляют наибольший удельный вес - около 30% от стоимости билетов. Для компаний с низкими ценами, да и для тех, кто обеспечивает ближние перелеты, влияние топлива на билеты еще больше. До конца прошлого года резервный сбор на горючее взимали только за те самолеты, транспортные и частные, которые летали внутри страны.

С этого года вступили в силу правила Кабинета министров о том, что пошлину надо платить за все рейсы, в том числе за международные. Объем пошлины составляет 91,26 евро за тонну топлива. Для сравнения: Финляндия, Литва, Англия, Польша, Хорватия и Ирландия такую плату не применяют. В остальных странах размер пошлины варьируется от 2 до почти 22 евро за тонну топлива.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 48 реакций
Комментарии (0) 48 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Латвии в следующем году разместят еще 17 устройств для измерения средней скорости

Новости Латвии 13:00

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии в следующем году планируется разместить еще 17 единиц оборудования для измерения средней скорости движения на конкретном участке дороге, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

В Латвии в следующем году планируется разместить еще 17 единиц оборудования для измерения средней скорости движения на конкретном участке дороге, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Читать
Загрузка

Rail Baltica задерживается: по маршруту Вильнюс – Рига – Таллин запускают поезда

Новости Латвии 12:45

Новости Латвии 0 комментариев

В начале следующего года будет запущено железнодорожное пассажирское сообщение Вильнюс – Рига – Таллин, сообщили в латвийской компании «Пассажирский поезд».

В начале следующего года будет запущено железнодорожное пассажирское сообщение Вильнюс – Рига – Таллин, сообщили в латвийской компании «Пассажирский поезд».

Читать

Почему эксперт не уверен, что Силине нужно готовить свою новогоднюю речь

Новости Латвии 12:30

Новости Латвии 0 комментариев

«Я не уверен, что Силине нужно готовить свою новогоднюю речь», - о вероятных изменениях в правительственных верхах рассуждает в Diena политтехнолог Данс Титавс.

«Я не уверен, что Силине нужно готовить свою новогоднюю речь», - о вероятных изменениях в правительственных верхах рассуждает в Diena политтехнолог Данс Титавс.

Читать

Дерусификаторы ликуют: ребенок застрял в туалете? — А надо было учить латышский!

Важно 12:15

Важно 0 комментариев

«Сегодня в BKUS (Детская клиническая университетская больница, прим. ред.) в отделении неотложной медицинской помощи моя первоклассница зашла в туалет, и, так как чтобы выйти, недостаточно просто открыть дверь, а надо выполнить несколько процедур по инструкции (на латышском, естественно), мой ребенок сидел в туалете, пока я ее оттуда с трудом не выудила! Все для людей! Все для детей! (Но только если они умеют читать по-латышски)». - Написала в соцсети пользователь Фиса Власова.

«Сегодня в BKUS (Детская клиническая университетская больница, прим. ред.) в отделении неотложной медицинской помощи моя первоклассница зашла в туалет, и, так как чтобы выйти, недостаточно просто открыть дверь, а надо выполнить несколько процедур по инструкции (на латышском, естественно), мой ребенок сидел в туалете, пока я ее оттуда с трудом не выудила! Все для людей! Все для детей! (Но только если они умеют читать по-латышски)». - Написала в соцсети пользователь Фиса Власова.

Читать

Почему школьникам рекламируется «соседняя Россия»? У Ланги возникли вопросы к Министерству культуры

Важно 12:14

Важно 0 комментариев

В социальной сети "Х" распространился фрагмент видео из проекта "Рождество во всем мире" культурно-просветительской программы Latvijas skolas soma, в котором рассказывается, как отмечают этот праздник в России. Среди дерусификаторов и национально настроенных пользователей соцсетей оно вызвало бурный приступ негодования.

В социальной сети "Х" распространился фрагмент видео из проекта "Рождество во всем мире" культурно-просветительской программы Latvijas skolas soma, в котором рассказывается, как отмечают этот праздник в России. Среди дерусификаторов и национально настроенных пользователей соцсетей оно вызвало бурный приступ негодования.

Читать

Андрей Козлов: «Где оформить страховку от идиотизма?»

Выбор редакции 12:13

Выбор редакции 0 комментариев

«Правящие снова решили... проблему не решать, а отложить - в надежде, что "вопрос рассосется" Еще в ноябре президент провозгласил поправки, в соответствии с которыми полис обязательного страхования гражданской ответственности OCTA должны были бы оформлять и на те машины, которые в дорожном движении не участвуют - например, длительное время стоят в гараже или на стоянке, находятся на долгом ремонте или "зимуют" на стоянке и используются исключительно летом. Начался скандал, правящие депутаты Сейма сокрушались случившимся, признавали свою ошибку - принятие такой поправки, но... ничего не делали. И тогда на помощь пришла оппозиция...

«Правящие снова решили... проблему не решать, а отложить - в надежде, что "вопрос рассосется" Еще в ноябре президент провозгласил поправки, в соответствии с которыми полис обязательного страхования гражданской ответственности OCTA должны были бы оформлять и на те машины, которые в дорожном движении не участвуют - например, длительное время стоят в гараже или на стоянке, находятся на долгом ремонте или "зимуют" на стоянке и используются исключительно летом. Начался скандал, правящие депутаты Сейма сокрушались случившимся, признавали свою ошибку - принятие такой поправки, но... ничего не делали. И тогда на помощь пришла оппозиция...

Читать

Жительница Латвии случайно привезла скорпиона из путешествия в Центральную Америку

Новости Латвии 12:00

Новости Латвии 0 комментариев

Обычно мы привозим сувениры из своих путешествий, но Занда Озола случайно привезла нечто иное. На следующий день после возвращения из поездки в Центральную Америку ее партнер увидел на полу скорпиона. Подумав, что это игрушка и его разыгрывают, он позвонил Занде, которая быстро подтвердила, что это не шутка. Оказалось, что скорпион живой и шевелится и что он может быть ядовитым, говорится в сообщении, опубликованном Рижским зоопарком.

Обычно мы привозим сувениры из своих путешествий, но Занда Озола случайно привезла нечто иное. На следующий день после возвращения из поездки в Центральную Америку ее партнер увидел на полу скорпиона. Подумав, что это игрушка и его разыгрывают, он позвонил Занде, которая быстро подтвердила, что это не шутка. Оказалось, что скорпион живой и шевелится и что он может быть ядовитым, говорится в сообщении, опубликованном Рижским зоопарком.

Читать