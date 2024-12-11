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«Путин уже не тот»: что говорили Макрон и Зеленский Трампу на встрече в Париже

© Meduza.io 11 декабря, 2024 15:17

Мир 0 комментариев

Агентство Reuters раскрыло детали встречи президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа, которая прошла в Париже 7 декабря. В материале о встрече, опубликованном 11 декабря, агентство сослалось на слова пяти источников, знакомых с ходом переговоров.

По их словам, встречу организовал президент Франции. Макрон, Зеленский и Трамп общались без советников в течение 35 минут. Они не обсуждали конкретные детали мирного урегулирования российско-украинской войны, но Трамп повторил, что выступает за немедленное прекращение огня и проведение переговоров. По выражению Reuters, встреча дала «первые подсказки относительно того, как могут пройти переговоры о прекращении конфликта».

Источники рассказали, что Макрон и Зеленский в ходе встречи были «на одной волне», но старались «не загнать Трампа в угол», а избранный президент США вел себя «дружелюбно, уважительно и открыто» и много слушал. Несколько источников, близких к Трампу, сказали, что он стремится установить личное взаимопонимание, чтобы в дальнейшем решить, как действовать дальше. Команда Трампа не ответила на запрос Reuters о комментарии.

Макрон и Зеленский говорили Трампу, что «Путин в 2024 году уже не тот, что в 2017 году», когда избранный президент США общался с российским лидером во время своего первого президентского срока, рассказал один из чиновников. По его словам, лидеры Франции и Украины также использовали неудачи России в Сирии как аргумент в пользу более жесткой позиции по отношению к Москве в ходе будущих переговоров.

Зеленский, по словам двух источников, использовал свою первую встречу с Трампом после его избрания президентом, чтобы обеспечить Украине необходимые гарантии безопасности «в любом соглашении о прекращении войны». Зеленский пытался наладить контакт с Трампом, беспокоясь, что тот попытается завершить войну в основном на условиях Москвы, пишет Reuters.

«Во время встречи были затронуты некоторые ключевые моменты, например, говорилось, что для мира нужны гарантии, потому что одного прекращения огня недостаточно, Путин может снова нарушить его, как он уже делал раньше, без надлежащих гарантий», — сказал источник в офисе президента Украины. Отвечая на вопрос, как Трамп воспринял эти слова, собеседник сказал: «Он обдумывает все детали».

Макрон и Зеленский в ходе встречи излагали свое видение ситуации и подчеркивали, что без поддержки США Киеву будет очень трудно. По словам украинского чиновника, Зеленский считает, что Путин на международной арене боится только Трампа и, возможно, Китая, поэтому для достижения прочного мира Вашингтон должен быть «по-настоящему сильным».

Дональд Трамп после переговоров в Париже призвал начать переговоры о прекращении российско-украинской войны. В Кремле ответили, что Россия «открыта для переговоров», но для этого Владимир Зеленский должен отменить действующий в Украине запрет на любые контакты с российским руководством. Зеленский, в свою очередь, говорил, что «Путин не хочет завершения этой войны». Трамп, комментируя итоги встречи в Париже, сказал в интервью New York Post, что Зеленский «готов к миру», а Путин «должен думать, что пришло время», так как он, по словам избранного президента США, «проиграл». 

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