Синоптики рассказали, когда вернутся плюс 10

В четверг ожидаются сильные порывы северо-западного ветра, которые могут достигать скорости 15-20 метров в секунду. Возможен снегопад и даже метель, однако снежный покров образуется лишь местами и будет небольшим.

Снег прогнозируется также в пятницу и субботу. Температура воздуха в эти дни сохранится ниже нуля на востоке страны, но в центральных и восточных районах она будет опускаться ниже нуля только по ночам.

На следующей неделе будут господствовать западные ветра, которые временами могут быть порывистыми. Осадков станет больше — в основном, в виде дождя, поскольку станет ощутимо теплее.

Температура воздуха в рабочие дни будет достигать +2..+7 градусов, а в отдельные дни в западных и центральных районах может потеплеть даже до +8..+9 градусов.