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И это стоит 143 000 евро!? Народ как-то сразу учуял запах: то ли г…на, то ли думской коалиции

Редакция PRESS 9 декабря, 2024 21:41

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На Тейке, рядом с 45-й средней школой, построена новая детская игровая площадка стоимостью более 143 000 евро, но установлены только одни качели, пишет la.lv.

Стоимость и технические характеристики детской площадки привлекли большое внимание жителей Тейки. Мужчина по имени Эдгарс опубликовал в группе Facebook «Apkaime - Teika» сообщение, в котором попросил других жителей Тейки высказать свое мнение о новой детской площадке.

Процитируем некоторые комментарии под текстом самой la.lv:

-За километр воняет...

-Ну, если общественность не будет следить за тем, что и где планируется, то результат будет на лице. Думы, которые получат деньги, будут расставлять свои приоритеты: 80 пакоматов, 180 памятников в советском стиле [видимо, имеется в виду "танка на постаменте" в Адажи]... список огромный по всей Латвии.

-И это, и большие премии в министерствах - это одобренное законом разграбление государства чиновниками и госслужащими.

...Словом, народ как-то не проникся.

Чтобы узнать, во сколько обошлась площадь, LA.LV связался с Айрой Анкане, координатором проектов отдела внешних сообщений Департамента сообщений Рижской думы. Та пояснила, что на этих качелях могут одновременно кататься до семи детей.

Как отмечает Анкане: «В дополнение к качелям в резиновое покрытие игровой зоны вмонтированы резиновые полумячи. Качели засажены декоративными кустарниками, хвойными, многолетними и травянистыми многолетниками, которые также выполняют функциональную функцию, поскольку отделяют зону отдыха от трамвайных путей, а также пешеходной дорожкой, освещением, скамейками, урной для мусора, стойками для велосипедов и информационным знаком».

Общая стоимость детской площадки составила 143 254,21 евро, включая НДС.

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