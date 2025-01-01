Вступает в силу новая модель наценки на лекарства — чем это грозит?

Впредь жителям придется платить 75 центов за рецепт, еще 75 центов крупным аптекам за обслуживание каждого рецепта заплатит государство, а каждая единственная аптека в населенном пункте получит от государства 1,75 евро за рецепт.

В модели предусмотрено повышение доступности новых инновационных препаратов: расширен перечень компенсируемых лекарств и уравнен механизм наценки, в результате чего медикаменты будут стоить меньше. В результате введения новой модели будут снижены расходы населения на самые дорогие лекарства, подчеркивают министр здравоохранения Хосам Абу Мери и директор департамента фармацевтики Министерства здравоохранения Инесе Каупере.

Платить за рецепты, выписанные детям до 18 лет, не придется. Кроме того, плату за услуги фармацевта не будут вносить люди со статусом нуждающегося.

При этом хроническим пациентам можно будет выписывать лекарства для трехмесячного потребления в одном рецепте.

Если же пациенту выписан рецепт на лекарства для более длительного потребления и лекарства будут приобретаться в аптеке в несколько приемов, плата за услугу фармацевта - 75 центов - будет применяться только в первый раз.

Введение новой модели Абу Мери обосновал тем, что цены на латвийские медикаменты до сих пор были выше, чем в Литве и Эстонии. По мнению министра, благодаря изменениям рецептурные лекарства станут дешевле и изменится прежняя модель наценки, на необходимость чего указывали Совет по конкуренции, Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк.

Минздрав отмечает, что новая модель наценки "позволит отказаться от непрозрачного процентного подхода в механизме наценки, который мотивировал крупных ритейлеров и аптеки продавать в аптеках пациентам более дорогие медикаменты, а не равноценные по эффективности лекарства, которые дешевле".