Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

Новости партнеров Редакция PRESS 14 ноября, 2025 17:31

Новости партнеров

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

«В государственные праздники на стол чаще всего ставим блюда, которые пахнут домом, детством и латвийскими вкусами. В основе этого десерта — наш классический ржаной хлеб, клюква и королева осеннего урожая — тыква, которая вместе с воздушными зефирными сливками создает нежную и праздничную игру вкусов.

Это десерт, который сочетает наши традиции с небольшим современным акцентом. Магазины Maxima Latvija, чтобы ощущение государственного праздника вошло в каждый дом, позаботилась о выгодных предложениях на любимые продукты местных производителей, а также на праздничные атрибуты, чтобы каждый мог приготовить вкусные блюда и создать по-настоящему теплое праздничное настроение в своем доме», — рассказывает шеф-повар Лаурис Алексеевс.

Известный знаток гастрономии поделился с нами сладким блюдом, которое идеально подойдет для праздничного стола, а готовится просто и быстро: это лакомство из ржаного хлеба с тыквой, клюквой и зефирными сливками — десерт, который выглядит празднично и раскрывает богатство вкусов Латвии.

Десерт из крошек ржаного хлеба -- с тыквой, клюквой и зефирными сливками

(ингредиенты для 6–8 порций)

Основа:

100 г ржаных панировочных сухарей

100 г клюквы

100 г сахара

Начинка:

300 г очищенной тыквы

150 м сиропа цидонии

1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха

Зефирные сливки:

300 мл сливок

100 г ванильного зефира

темный шоколад для украшения – по вкусу

Способ приготовления

  1. Свежую или размороженную клюкву измельчить блендером до состояния пюре.
  2. Смешать ржаные панировочные сухари с клюквенным пюре и сахаром и оставить набухать примерно на час.
  3. Тыкву очистить и нарезать кубиками, залить сиропом цидонии и запечь в духовке при температуре 160 °C до мягкости. Затем измельчить до однородной массы, добавить щепотку мускатного ореха и остудить.
  4. Сливки залить измельченным на мелкие кусочки зефиром и дать настояться один час, затем взбить.
  5. В бокалы или небольшие формы выложить десерт слоями: набухшие панировочные сухари, тыквенное пюре и сливки.
  6. Поместить в холодильник на два часа, чтобы десерт застыл, и перед подачей посыпать тертым темным шоколадом.

Чтобы праздники были щедрыми --предложение Maxima Latvija

В ассортименте праздничного предложения (оно большое), то есть до 17 ноября включительно, в магазинах этого предприятия имеется то, что как раз хочется приобрести к праздничному угощению:

– охлажденная свежая утка Well Done, 1 кг – 3,99 евро;

– шейный свиной карбонад, 1 кг – 3,99 евро;

– охлажденный свежий карп, 1 кг – 5,99 евро;

– майонез Provansas Francis, пачка 250 г – 0,77 евро;

– форелевая икра Sudrablīnis, баночка 200 г — 8,99 евро;

– свежая капуста, 1 кг — 0,33 евро;

– торт Cielaviņa Staburadze, 700 г — 8,99 евро;

– мороженое Ekselence - со скидкой 40%.

(!) Весь список продуктов по особой праздничной цене: подробнее на сайте www.maxima.lv

