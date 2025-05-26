Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 26. Мая Завтра: Eduards, Edvards, Varis
Доступность

Встать и пойти на выборы — это тоже часть Сопротивления: полковник Тутинс

© LETA 26 мая, 2025 20:25

Важно 0 комментариев

Участие в выборах в местные органы власти и принятие осознанных решений является частью сопротивления, в понедельник на панельной дискуссии о способности Латвии к сопротивлению в современной геополитической ситуации признал начальник Департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) Марис Тутинс.

В начале дискуссии он напомнил о выводах китайского философа Сунь Цзы, а именно, что самый эффективный способ победить в войне – это не начинать ее, поэтому нужно стремиться разрушить общество противника изнутри и ослабить любое желание защищать страну. Наконец, и западное общество говорит, что попытки разрушить его предпринимаются, как минимум, с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

Тутинс призвал понять, насколько важно противостоять такой внешней силе, которая регулярно заявляет, что Латвия – неудачное государство. Он подчеркнул, что выборы в местные власти являются очень важной датой. «Сейчас, в ближайшие недели, наиболее активная и, на мой взгляд, важная часть сопротивления – это встать и пойти на выборы», – подчеркнул полковник.

В то же время Тутинс не хочет участвовать в политических спекуляциях и поддерживать конкретные партии, поскольку в армии не обсуждают политику, но важно голосовать за значимые и гражданские партии. «Это часть сопротивления», – добавил полковник.

Хотя в плановых документах используется понятие всеобъемлющей государственной защиты, в армии под сопротивлением понимают тотальную защиту, в которой каждый гражданин играет свою роль. Например, человек с навыками вождения экскаватора является идеальным кандидатом для выполнения определенных задач, но сопротивление могут оказывать и художники с помощью своих творческих работ, отметил Тутинс.

Исследователь Рижского университета имени Страдиньша и бывший сотрудник Министерства обороны Виталий Рактиньш в ходе дискуссии указал, что в стране необходимо более широкое вовлечение общества в контексте сопротивления. Общественность может участвовать в армии, школьники проходят обучение по вопросам государственной обороны, но широким слоям общества не хватает знаний о том, как на практике осуществлять сопротивление.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 23 реакций
Комментарии (0) 23 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:25 27.05.2025
Во вторник солнечно, воздух прогреется до +22 градусов
Sfera.lv 2 часа назад
Во вторник будет подписан меморандум о снижении цен на продукты питания
Sfera.lv 3 часа назад
Реконструкция Латвийского онкологического центра – под угрозой
Sfera.lv 3 часа назад
Президент Латвии полностью поддерживает усиление санкций против России
Sfera.lv 3 часа назад
Латвийцы валятся в долговую яму. Побит рекорд по небанковским кредитам
Bitnews.lv 4 часа назад
Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с поставок Украине дальнобойного оружия
Sfera.lv 7 часов назад
Корабли «теневого флота» России защищает военный конвой
Sfera.lv 8 часов назад
Российский флот украл у эстонцев буй
Bitnews.lv 11 часов назад

«Если он хочет присоединить Канаду, то позволит и России завоевать Латвию»: Титавс о политике Трампа

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

"Если он позволяет себе говорить, что хочет завоевать Канаду или Гренландию, то в зеркальном отражении это означает, что он позволит завоевать Латвию», – так политический обозреватель Дан Титавс прокомментировал резкие заявления президента Дональда Трампа по поводу соседних с США стран и территорий. Высказывание прозвучало в эфире телеканала TV24.

"Если он позволяет себе говорить, что хочет завоевать Канаду или Гренландию, то в зеркальном отражении это означает, что он позволит завоевать Латвию», – так политический обозреватель Дан Титавс прокомментировал резкие заявления президента Дональда Трампа по поводу соседних с США стран и территорий. Высказывание прозвучало в эфире телеканала TV24.

Читать
Загрузка

Купил билет, а планы изменились – как вернуть деньги за несостоявшийся проезд?

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Наш читатель Евгений написал, что купил билет на автобус до Лудзы, но в результате поехать не смог – его планы изменились. Билет стоил почти 7 евро, поэтому он решил вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, но оказалось, что это невозможно сделать - простейшая операция вылилась в целую эпопею, в итоге билет так никто и не аннулировал и деньги не вернул:

Наш читатель Евгений написал, что купил билет на автобус до Лудзы, но в результате поехать не смог – его планы изменились. Билет стоил почти 7 евро, поэтому он решил вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, но оказалось, что это невозможно сделать - простейшая операция вылилась в целую эпопею, в итоге билет так никто и не аннулировал и деньги не вернул:

Читать

С карточки могут снимать деньги так, что сразу и не заметишь: новые методы мошенников

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Нил Путниньш, специалист по кибербезопасности, сообщает: мошенники наловчились снимать с чужих банковских карт небольшие суммы, чего владельцы денег могут не заметить, пишет портал Grani.lv. 

Нил Путниньш, специалист по кибербезопасности, сообщает: мошенники наловчились снимать с чужих банковских карт небольшие суммы, чего владельцы денег могут не заметить, пишет портал Grani.lv. 

Читать

Выборы: как проголосовать, если состояние здоровья не позволяет выйти из дома

Новости Латвии 20:30

Новости Латвии 0 комментариев

Избиратели, которым по состоянию здоровья затруднительно лично посетить избирательный участок, могут проголосовать на выборах самоуправлений по месту пребывания. Центральная избирательная комиссия напоминает, что такая возможность предусмотрена законом и реализуется по письменному заявлению.

Избиратели, которым по состоянию здоровья затруднительно лично посетить избирательный участок, могут проголосовать на выборах самоуправлений по месту пребывания. Центральная избирательная комиссия напоминает, что такая возможность предусмотрена законом и реализуется по письменному заявлению.

Читать

Ригу нужно вернуть во времена до 2020 года: Росликов

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В результате муниципальных выборов, намеченных на начало июня, Ригу нужно вернуть во времена до 2020 года. Об этом в интервью агентству LETA заявил лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов. Выдержки из этого интервью приводит портал Delfi.

В результате муниципальных выборов, намеченных на начало июня, Ригу нужно вернуть во времена до 2020 года. Об этом в интервью агентству LETA заявил лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов. Выдержки из этого интервью приводит портал Delfi.

Читать

В Латвии заблокирован доступ ещё к девяти российским порталам: список

Выбор редакции 20:16

Выбор редакции 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение заблокировать доступ еще к девяти веб-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в заявлении официальной газеты «Latvijas Vēstnesis».

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение заблокировать доступ еще к девяти веб-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в заявлении официальной газеты «Latvijas Vēstnesis».

Читать