Встать и пойти на выборы — это тоже часть Сопротивления: полковник Тутинс

В начале дискуссии он напомнил о выводах китайского философа Сунь Цзы, а именно, что самый эффективный способ победить в войне – это не начинать ее, поэтому нужно стремиться разрушить общество противника изнутри и ослабить любое желание защищать страну. Наконец, и западное общество говорит, что попытки разрушить его предпринимаются, как минимум, с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

Тутинс призвал понять, насколько важно противостоять такой внешней силе, которая регулярно заявляет, что Латвия – неудачное государство. Он подчеркнул, что выборы в местные власти являются очень важной датой. «Сейчас, в ближайшие недели, наиболее активная и, на мой взгляд, важная часть сопротивления – это встать и пойти на выборы», – подчеркнул полковник.

В то же время Тутинс не хочет участвовать в политических спекуляциях и поддерживать конкретные партии, поскольку в армии не обсуждают политику, но важно голосовать за значимые и гражданские партии. «Это часть сопротивления», – добавил полковник.

Хотя в плановых документах используется понятие всеобъемлющей государственной защиты, в армии под сопротивлением понимают тотальную защиту, в которой каждый гражданин играет свою роль. Например, человек с навыками вождения экскаватора является идеальным кандидатом для выполнения определенных задач, но сопротивление могут оказывать и художники с помощью своих творческих работ, отметил Тутинс.

Исследователь Рижского университета имени Страдиньша и бывший сотрудник Министерства обороны Виталий Рактиньш в ходе дискуссии указал, что в стране необходимо более широкое вовлечение общества в контексте сопротивления. Общественность может участвовать в армии, школьники проходят обучение по вопросам государственной обороны, но широким слоям общества не хватает знаний о том, как на практике осуществлять сопротивление.