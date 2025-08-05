Вспашка сальмонеллёза в детском саду Валмиеры: 30 заболевших

Всего в учреждении зафиксированы 30 случаев заболевания — у 29 детей и одного взрослого. Также определены контактные лица и проведено тестирование.

SPKC предоставил рекомендации конкретному учреждению, одновременно проинформировав Продовольственно-ветеринарную службу (PVD), Инспекцию здравоохранения (VI) и семейных врачей детей, затронутых вспышкой.

В настоящее время SPKC ожидает полных лабораторных результатов, однако предварительные данные свидетельствуют о вспышке сальмонеллёза в учреждении.

По информации, предоставленной SPKC, большинство детей в настоящее время начинают выздоравливать. Пятеро из них были госпитализированы в местное медицинское учреждение, но сейчас все дети уже выписаны из больницы.

Также SPKC отметил, что в учреждении на выходных были проведены дезинфекционные мероприятия.