Согласно поданной Гауссом декларации, за 3 месяца и 7 дней работы он получил заработную плату в размере 274 871,51 евро. В 2024 году Гаус получил за работу в “airBaltic” 838 567 евро и 78 евроцентов, что в среднем составляет 69 880 евро в месяц.

Согласно декларации Гаусса за 2024 год, ему принадлежат недвижимое имущество в Латвии, Германии, Австрии и Италии, две моторные лодки и шесть автомобилей — “CANAMQUARD”, “Tesla”, “Mercedes GLE”, “Tesla Y”, “Audi e-TRON” и “Fiat”. Также он располагает безналичными накоплениями в различных финансовых учреждениях Германии и Австрии, долями капитала и инвестиционным портфелем.

С момента начала работы в авиакомпании в 2011 году Гаусс в общей сложности получил более 10 миллионов евро. Это больше, чем зарплата президента США. При этом под его руководством авиакомпания постоянно получала государственную поддержку, и в целом в неё было вложено более полумиллиарда евро. Обязательства на сумму 571 миллион евро были списаны правительством, и эти деньги не будут возвращены.