В центре Риги подрались водитель и пешеход (ВИДЕО)

Очевидцы рассказали, что всё началось с пьяного мужчины, который, игнорируя красный сигнал светофора, шагал через дорогу. В этот момент на зеленый свет ехал автомобиль. Внезапно пешеход потерял обувь с одной ноги, растерянно замахал руками и потребовал, чтобы водитель остановился.

Машина притормозила, и водитель вышел, направившись к прохожему. Словно искры, посыпались удары — завязалась настоящая уличная драка. Лишь через несколько минут разъярённых участников удалось разнять.

В полиции отметили, что информация о происшествии поступила от свидетелей, но официальных заявлений о драке пока никто не подавал.

Один из очевидцев так описал ситуацию:

-Я видел всё от начала до конца. Пешеход, похоже, пошел на красный свет, когда водитель проезжал мимо. Пешеход уронил тапочку, начал размахивать руками, выглядел так, будто был пьян. Водитель остановился посреди перекрёстка, вышел из машины, и они, не говоря ни слова, пошли навстречу друг другу — началась драка. Было ясно, кто победит, но, похоже, им обоим просто нужно было «доказать» свою правоту.

Примерно через 5 минут проехал трамвай, и водитель вместе с другим каким-то водителем разнял их.