«То, что я всем рекомендую и что я видел в Украине, особенно в Финляндии, — это закопанная в землю примерно в десяти метрах от дома бочка. Такая, которую не могут прогрызть крысы, потому что пластик бывает разный», — рассказывает Апинис в программе TV24 «Пресс-клуб».

Почему возле дома?

«Потому что украинцы давно сказали: ни в коем случае не храните все в доме, ведь дом могут разбомбить, — объясняет Апинис. - В бочку, конечно, в первую очередь нужно положить еду, такую, для приготовления которой не нужна электроэнергия, потому что в час X электричества не будет. Это могут быть консервы, не забудьте и нож, воду — примерно 5 литров на человека будет вполне достаточно. Я положу одну большую канистру с водой, этого хватит на какое-то время».

Продолжая перечислять необходимое, Апинис отмечает, что это не только еда. Важны также деньги и документы. «Нужно положить немного наличных, потому что, несмотря на то, что нам говорят о переходе на безналичные деньги, ясно, что в час X банкоматы работать не будут! Положите также копии документов и бабушкины драгоценности. Если сверху посадите красивый рододендрон, никто и не найдет».