Всем направо и налево рассказывает, что сидел: муж латвийской певицы не может найти работу

После тюрьмы Артём Глазунов начал активно искать работу. Участвуя в шоу он не скрывает возмущения по поводу зарплат, которые ему предлагают на рынке труда.

Артём решил не терять времени и начал просматривать объявления о вакансиях и обзванивать потенциальных работодателей. Его интересует, например, работа грузчика в сетях супермаркетов. Однако его немного смущает зарплата, предлагаемая за конкретную работу.

«А сколько ты бы хотел, чтобы тебе платили?», — спрашивает Элина. Артём отвечает, что в неделю должно быть столько, сколько указано в месячной зарплате.

«Я бы никогда не пошел на работу, если бы зарплата была меньше «штуки»!», - говорит Артём.

В конце концов прямо в эфире ему позвонили из одного магазина, но в работе отказали под предлогом, что «нет никого, кто мог бы его обучить». Элина тут же со смехом отметила, что его отшили, потому что он всем «направо и налево» говорит, что его только что выпустили из тюрьмы: «Я бы сама сделала то же самое!».