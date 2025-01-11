Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Всего-то? В ЦСУ подсчитали среднегодовую инфляцию за прошлый год в Латвии

Редакция PRESS 11 января, 2025 09:40

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Среднегодовая инфляция В Латвии в прошлом году составила 1,3%, сообщили агентству ЛЕТА в Центральном статистическом управлении.

При этом в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем потребительские цены в Латвии выросли на 0,2%, а за год - в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года - на 3,3%.

В статистическом управлении отметили, что наиболее существенное влияние на изменение уровня цен в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем оказали связанные с транспортом товары и услуги (+0,3 процентного пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,3 п. п.), а также группа различных товаров и услуг (-0,2 п. п.), одежда и обувь (-0,1 п. п.), оборудование для жилья (-0,1 п. п.) и связанные с жильем товары и услуги (-0,1 п. п.).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц увеличились на 1,1%.

Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в соответствующей группе за месяц оказал кофе (+10,5%). В основном в результате завершения акций стали дороже хлеб (+1,5%), сыр и творог (+2%), прохладительные напитки (+8,6%), растительное масло (+6,6%), мороженое (+2,8%), шоколад (+1,8%) и свинина (+0,9%). Кроме того, увеличились цены на сливочное масло (+6%), свежие фрукты (+1,8%), молоко (+2,5%) и яйца (+2,5%). При этом подешевели свежие овощи (-3,1%), а также под влиянием акций стали дешевле вяленое, соленое или копченое мясо (-1,2%), мясо домашней птицы (-1,2%) и сметана (-2,1%).

В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 2,4%. Главным образом под влиянием акций средний уровень цен на одежду упал на 2,1%, а на обувь - на 3,8%.

На связанные с жильем товары и услуги средний уровень цен за месяц снизился на 0,3%. Наиболее существенное сокращение цен в группе за месяц отмечалось на электроэнергию (-1,3%) и теплоэнергию (-0,5%). Стали дешевле аренда жилья и твердое топливо. В свою очередь, выросли цены на услуги канализации и водоснабжения.

В группе оборудования для жилья цены за месяц снизились на 2,8%. Под влиянием акций подешевели средства по уборке и уходу за жильем, мебель и посуда для дома.

Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подорожали на 2,5%, что обусловлено ростом цен на топливо на 2,9%, повышением цен на дизельное топливо на 3,2%, на бензин - на 2,4%, автомобильный газ - на 2,8%. Подорожали пассажирские авиаперевозки, пассажирские перевозки по автодорогам.

В остальных группах потребления наибольший рост цен в течение месяца отмечался на гостиничные услуги, услуги врачей-специалистов, пиво, услуги ресторанов и кафе, в то время как ниже стали цены на крепкие алкогольные напитки, комплексные услуги отдыха и мобильные телефоны.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+1,4 п. п.), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,5 п. п.), здравоохранение (+0,4 п. п.), товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой (+0,4 п. п.), а также связанные с жильем товары и услуги (-0,2 п. п.).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 5,5%.

Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе в течение года оказывали кофе (+11,9%) и сливочное масло (+34,9%). Также подорожали молочные продукты (+10,8%), шоколад (+20,6%), молоко (+13,1%) и мясо домашней птицы (+8,9%). Стали дороже сыр и творог (+5,6%), свежие овощи (+5,4%), оливковое масло (+20,3%), кондитерские изделия (+3,4%), картофель (+12,7%), а также фруктовые и овощные соки (+10,1%). Кроме того, за год подорожали вяленое, соленое или копченое мясо (+1,9%), йогурт (+7,2%), консервированная или переработанная рыба и изделия из морепродуктов (+9,2%), прохладительные напитки (+10,9%) и хлеб (+1,3%). При этом подешевели сахар (-26,1%), мука и другие зерновые (-6%), а также свежая или охлажденная рыба (-8,5%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 6,6%. Табачные изделия за год подорожали в среднем на 13%. Цены на алкогольные напитки выросли на 3,2% за счет подорожания крепких алкогольных напитков, вина и пива.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 1,2%. В течение года наиболее существенное снижение цен отмечалось на теплоэнергию (-9,5%). Подешевели электроэнергия (-2,6%), а также твердое топливо (-3,8%). При этом стали дороже услуги по обслуживанию жилья (+7,1%), сбору мусора (+16,4%), аренда жилья (+6,3%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+7,3%), водоснабжение (+5,5%) и канализация (+4,5%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год поднялся на 6,6%. За год подорожали фармацевтические продукты, стоматологические услуги, услуги врачей-специалистов, услуги лабораторий медицинских анализов и центров рентгенологии.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за год выросли на 6,3% за счет подорожания цветов, газет и журналов, комплексных услуг отдыха, услуг отдыха и спорта, абонентской платы за телевидение, корма для домашних животных. Дешевле стали и персональные компьютеры.

Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц за год увеличился на 4,5%. Дороже стали услуги общепита, в том числе рост цен отмечался на услуги ресторанов и кафе - на 4%, столовых - на 3,9%, заведений фастфуда - на 2,2%. За год также подорожали услуги гостиниц.

В остальных группах потребления наибольший рост цен в течение года отмечался на обслуживание и ремонт личных транспортных средств, пассажирские перевозки по автодорогам, высшее образование. Снизились цены на пассажирские авиаперевозки. Топливо подешевело на 0,8%.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Латвии среднегодовая инфляция составила 8,9%, в 2022 году - 17,3%, в 2021 году - 3,3%, в 2020 году - 0,2%, в 2019 году - 2,8%, в 2018 году - 2,5%, в 2017 году - 2,9%, а в 2016 году - 0,1%.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 8 реакций
Комментарии (0) 8 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Попытки нанести ущерб инфраструктуре являются частью более широкой картины: министр энергетики Литвы

Мир 14:55

Мир 0 комментариев

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

Читать
Загрузка

Погода на среду: количество осадков сократится

Новости Латвии 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Читать

Осторожно, бизнес закрывается: количество ликвидированных предприятий в Латвии стабильно растёт

Важно 14:36

Важно 0 комментариев

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

Читать

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Важно 14:35

Важно 0 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать