Всего-то? В ЦСУ подсчитали среднегодовую инфляцию за прошлый год в Латвии

При этом в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем потребительские цены в Латвии выросли на 0,2%, а за год - в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года - на 3,3%.

В статистическом управлении отметили, что наиболее существенное влияние на изменение уровня цен в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем оказали связанные с транспортом товары и услуги (+0,3 процентного пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,3 п. п.), а также группа различных товаров и услуг (-0,2 п. п.), одежда и обувь (-0,1 п. п.), оборудование для жилья (-0,1 п. п.) и связанные с жильем товары и услуги (-0,1 п. п.).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц увеличились на 1,1%.

Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в соответствующей группе за месяц оказал кофе (+10,5%). В основном в результате завершения акций стали дороже хлеб (+1,5%), сыр и творог (+2%), прохладительные напитки (+8,6%), растительное масло (+6,6%), мороженое (+2,8%), шоколад (+1,8%) и свинина (+0,9%). Кроме того, увеличились цены на сливочное масло (+6%), свежие фрукты (+1,8%), молоко (+2,5%) и яйца (+2,5%). При этом подешевели свежие овощи (-3,1%), а также под влиянием акций стали дешевле вяленое, соленое или копченое мясо (-1,2%), мясо домашней птицы (-1,2%) и сметана (-2,1%).

В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 2,4%. Главным образом под влиянием акций средний уровень цен на одежду упал на 2,1%, а на обувь - на 3,8%.

На связанные с жильем товары и услуги средний уровень цен за месяц снизился на 0,3%. Наиболее существенное сокращение цен в группе за месяц отмечалось на электроэнергию (-1,3%) и теплоэнергию (-0,5%). Стали дешевле аренда жилья и твердое топливо. В свою очередь, выросли цены на услуги канализации и водоснабжения.

В группе оборудования для жилья цены за месяц снизились на 2,8%. Под влиянием акций подешевели средства по уборке и уходу за жильем, мебель и посуда для дома.

Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подорожали на 2,5%, что обусловлено ростом цен на топливо на 2,9%, повышением цен на дизельное топливо на 3,2%, на бензин - на 2,4%, автомобильный газ - на 2,8%. Подорожали пассажирские авиаперевозки, пассажирские перевозки по автодорогам.

В остальных группах потребления наибольший рост цен в течение месяца отмечался на гостиничные услуги, услуги врачей-специалистов, пиво, услуги ресторанов и кафе, в то время как ниже стали цены на крепкие алкогольные напитки, комплексные услуги отдыха и мобильные телефоны.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+1,4 п. п.), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,5 п. п.), здравоохранение (+0,4 п. п.), товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой (+0,4 п. п.), а также связанные с жильем товары и услуги (-0,2 п. п.).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 5,5%.

Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе в течение года оказывали кофе (+11,9%) и сливочное масло (+34,9%). Также подорожали молочные продукты (+10,8%), шоколад (+20,6%), молоко (+13,1%) и мясо домашней птицы (+8,9%). Стали дороже сыр и творог (+5,6%), свежие овощи (+5,4%), оливковое масло (+20,3%), кондитерские изделия (+3,4%), картофель (+12,7%), а также фруктовые и овощные соки (+10,1%). Кроме того, за год подорожали вяленое, соленое или копченое мясо (+1,9%), йогурт (+7,2%), консервированная или переработанная рыба и изделия из морепродуктов (+9,2%), прохладительные напитки (+10,9%) и хлеб (+1,3%). При этом подешевели сахар (-26,1%), мука и другие зерновые (-6%), а также свежая или охлажденная рыба (-8,5%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 6,6%. Табачные изделия за год подорожали в среднем на 13%. Цены на алкогольные напитки выросли на 3,2% за счет подорожания крепких алкогольных напитков, вина и пива.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 1,2%. В течение года наиболее существенное снижение цен отмечалось на теплоэнергию (-9,5%). Подешевели электроэнергия (-2,6%), а также твердое топливо (-3,8%). При этом стали дороже услуги по обслуживанию жилья (+7,1%), сбору мусора (+16,4%), аренда жилья (+6,3%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+7,3%), водоснабжение (+5,5%) и канализация (+4,5%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год поднялся на 6,6%. За год подорожали фармацевтические продукты, стоматологические услуги, услуги врачей-специалистов, услуги лабораторий медицинских анализов и центров рентгенологии.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за год выросли на 6,3% за счет подорожания цветов, газет и журналов, комплексных услуг отдыха, услуг отдыха и спорта, абонентской платы за телевидение, корма для домашних животных. Дешевле стали и персональные компьютеры.

Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц за год увеличился на 4,5%. Дороже стали услуги общепита, в том числе рост цен отмечался на услуги ресторанов и кафе - на 4%, столовых - на 3,9%, заведений фастфуда - на 2,2%. За год также подорожали услуги гостиниц.

В остальных группах потребления наибольший рост цен в течение года отмечался на обслуживание и ремонт личных транспортных средств, пассажирские перевозки по автодорогам, высшее образование. Снизились цены на пассажирские авиаперевозки. Топливо подешевело на 0,8%.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Латвии среднегодовая инфляция составила 8,9%, в 2022 году - 17,3%, в 2021 году - 3,3%, в 2020 году - 0,2%, в 2019 году - 2,8%, в 2018 году - 2,5%, в 2017 году - 2,9%, а в 2016 году - 0,1%.