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Все вместе в Вашингтон: министры иностранных дел из стран Балтии собираются в США (1)

© LETA 3 февраля, 2025 15:43

Мир 1 комментариев

Министры иностранных дел из стран Балтии на этой неделе посетят Вашингтон. По словам главы МИД Литвы Кястутиса Будриса, в ходе визита также планируется обсудить вопросы безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море.

«На этой неделе я отправляюсь в Вашингтон вместе с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии. Я убежден, что это будет темой, как мы можем сотрудничать для укрепления безопасности в (Балтийском – BNS) море и также для оценки того, какие последствия это имеет для глобальной морской безопасности», – сказал министр в Сейме в понедельник во фракции партии консерваторов Союз Отечества - Литовские христианские демократы.

«У нас есть возможность поговорить об ответных мерах (...). Действие подобных угроз приобрело глобальный характер», — сказал он.

С октября 2023 года были повреждены не менее 11 кабелей, проложенных по дну Балтийского моря.

Последний такой инцидент произошел в конце января, когда был поврежден оптоволоконный кабель, соединяющий Латвию и шведский остров Готланд.

По словам министра, в будущем потребуются более крупные инвестиции, чтобы увидеть, что происходит на морском дне, и затруднить навигацию для незастрахованных судов.

«Мы обязательно поговорим об этом с нашими коллегами в США, чтобы иметь возможность и дальше расширять применяемые нами меры», — сказал Будрис.

Хотя операторы отмечают, что повреждение подводных кабелей — довольно распространенное явление, частота и концентрация инцидентов в Балтийском море усиливают подозрения, что повреждения могли быть преднамеренными.

По мнению экспертов и политиков, это может быть частью организованной Россией гибридной войны.

Будрис заявил, что весной должно стать ясно, в какой степени необходимо скорректировать национальное законодательство, чтобы предоставить ведомствам больше полномочий для реагирования на потенциальные нарушения.

«Квалификацию самой деятельности придется менять больше на регулирование правил дорожного движения, где четко обозначено, где находятся коммуникации, и если вы их нарушаете, то ответственность наступает немедленно, а не кто-то должен доказывать, что вы это сделали намеренно или непреднамеренно», — сказал он.

«В характере этих операций станет гораздо больше давления, не говоря уже о наших общих ожиданиях, что США усилят давление на режим Путина», — заявил глава литовской дипломатии.

Должностные лица в разных странах подозревают, что часть повреждений в Балтийском море связана с деятельностью «теневого флота» Москвы, используемого для обхода введенных из-за войны санкций на экспорт российской нефти.

По словам министра иностранных дел, 16-й пакет санкций ЕС против России требует большей гармонизации списков подсанкционного «теневого флота». Как отметил Будрис, ненормально, что США ввели санкции против вдвое большего количества судов, чем ЕС.

Под «теневым флотом» подразумеваются суда, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты, на которые наложено эмбарго из-за вторжения России в Украину.

В ответ на инциденты в январе НАТО запустило в Балтийском море новую миссию по наблюдению Baltic Sentry, призванную предотвратить попытки атак на подводную инфраструктуру в регионе.

Для проведения охранной операции Литва выделила минно-тральный и патрульный корабли из состава Военно-морской флотилии.

В миссии Baltic Sentry задействованы фрегаты, морские патрульные самолеты, подводные лодки и беспилотники. Ее цель — защита подводной инфраструктуры, которая имеет решающее значение для экономического благополучия стран региона Балтийского моря.

«Мы здесь находимся в тематике военной эскалации, поэтому акцент нужно делать на ответе военного характера», — заявил Будрис.

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