Рокпелнис отметил, что совсем недавно состоялось заседание правления СЗК, на котором обсуждался этот вопрос. Рокпелнис подчеркнул, что избирательный процесс, к сожалению, оказался неудачным, и был выявлен ряд рисков. Он указал, что другие возникшие проблемы были ранее идентифицированы как потенциальные риски и на них было своевременно указано.

Как в комиссии Сейма, так и в других форматах неоднократно утверждалось, что все в порядке и поводов для беспокойства нет — система работает, она готова, и все пройдет по плану. Однако одновременно были получены сигналы как от избирательных комиссий, так и от других специалистов о том, что следует ожидать проблем. К сожалению, эти риски реализовались в полной мере, заявил депутат.

Также Рокпелнис ожидает, что будет оценена деятельность Государственного агентства цифрового развития (VDAA), находящегося под надзором Министерствасмарт-управления и регионального развития (VARAM). Он подчеркивает, что необходима серьезная проверка, так как в этом учреждении постоянно возникают проблемы. Агентство обещало создать новую, современную систему, которая дороже предыдущей и стоила значительных средств налогоплательщиков, но она не оправдала ожиданий.

Поэтому, по мнению Рокпелниса, необходима не только проверка, но и конкретные решения, и, возможно, кадровые изменения.

Как ранее сообщалось писал , министр умного управления и регионального развития (VARAM) Инга Берзиня отстранит от должности директора Государственного агентства цифрового развития (VDAA, ГАЦР) Йоренса Лиопу, поскольку он утратил ее доверие. Об этом министр заявила в передаче Латвийского радио Labrīt. Вместо него будет назначен Эдвин Балшевицс. По мнению Берзини, процесс подсчета голосов был абсолютно неприемлемым; ответственность за это должна взять на себя и Центральная избирательная комиссия, которая является институцией, избранной Сеймом.

Ответственные должностные лица проигнорировали предупреждения избирательных комиссий о проблемах с информационными технологиями (ИТ), заявил в интервью агентству LETA председатель Рижской избирательной комиссии Марис Звидрис.

Руководитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите сообщила, что может уйти с должности, если будет признана виновной в том, что произошло с системой подсчета голосов в ночь выборов. По мнению Саулите, произошедшее требует «очень серьезного расследования».