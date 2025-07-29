29 пострадавших: итоги аварии автобуса LuxExpress на шоссе Таллин-Пярну

Очевидцы утверждают, что грузовик стоял на обочине, а водитель автобуса не заметил этого, так как перед столкновением разговаривал по мобильному телефону за рулём.

Компания Lux Express уже официально заявила, что показания водителя расходятся с первоначальной информацией, опубликованной в СМИ. В компании выразила сожаление о случившемся и призвали пострадавших обращаться за компенсацией расходов на лечение, транспорт и повреждённые вещи.

Всего в автобусе на момент аварии находилось 52 человека и только 13 из них продолжили поездку на сменном автобусе. Водитель автобуса в госпитализации не нуждался.

Расследование причин аварии продолжается.