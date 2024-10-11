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Все эти ратниексы и ланги уже почувствовали «вкус крови» и их нужно остановить: Чекушин

Редакция PRESS 11 октября, 2024 11:26

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-Националисты - это всегда агрессивное меньшинство. Но сегодня в думе они задают тон даже умеренно-адекватным силам, - пишет на своей страничке в Фейсбуке Константин Чекушин, депутат Рижской думы

-Коалиция перемен продолжает разрушать город.

Это вопросы с финансового комитета и поэтому решение ещё не окончательное. Комитеты голосуют за передачу вопросов для рассмотрения на заседании думы. И эти вопросы на следующей неделе в среду будут решать уже все 60 депутатов.

Что тут скажешь? Националисты - это всегда агрессивное меньшинство. Но сегодня в думе они задают тон даже умеренно-адекватным силам. Таким, например, как "Latvijas Attīstībai!", "Gods Kalpot Rīgai", "Progresīvie". К сожалению, Новое Единство я уже к этому флангу не отношу, они давно начали играть на поле националистов и соревнуются с ними за электорат.

На заседании думы, конечно, буду бороться с мракобесием. Потому что памятник на Луцавсале практически могильный. Да и другие памятники - это история страны. В который было разное. И всё это разное надо знать и помнить.

НО. Мне бы было намного легче бороться, если бы голосов было больше. Если бы все те, кто остался дома на прошлых выборах - пришли бы и отдали бы голос за силы, которые бы думали о городе и о ВСЕХ его жителях. На это способны очень немногие партии.

2025 год и выборы в самоуправление уже скоро. Подумайте про это. Очень важно не остаться дома. Иначе - вы даёте волю всем этим ратниексам и лангам, которые почувствовали "вкус крови" и их уже очень сложно остановить.

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