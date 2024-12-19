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Нужна помощь с конюшней и вывозом веток: приют Ķepu Ķepa нуждается в помощи волонтеров

Редакция PRESS 19 декабря, 2024 14:47

Новости Латвии 0 комментариев

Прошло уже несколько дней, с того момента когда мать природа показала свою силу, в этот раз разрушающую. О том, с какими разрушениями столкнулся приют "Ķepu Ķepa" мы уже писали. Приют просил о помощи волонтеров и помощь все еще актуальна.

В редакцию press.lv обратилась представитель приюта Линна Абражуна и попросила о медиа-поддержке.

"Сегодня пользуясь случаем, хочется еще раз поблагодарить не только в наших социальных сетях, но и перед лицом широкой общественности коллектив Ķepu Ķepa и наших друзей. Это удивительные люди, мы самая настоящая семья. Хотелось бы что бы об их героизме и самоотдаче узнало как можно больше людей. Потому как, д- юро по законам нашей страны Ķepu Ķepa это SIA, а де-факто это самая настоящая семья единомышленников, которые выбрали посвятить свое время, силы и таланты на спасение и обеспечение достойных условий наших братьев меньших,  невинно пострадавших от человеческой жестокости и безответственности.

Несмотря на то, что прошло несколько дней, для нас все еще будет актуальна помощь в восстановлении конюшни. Нужны помощники с пилами и дамы, готовые сгребать и вывозить ветки тачкой! Потому что из-за нынешней бури некоторые из столетних деревьев также пострадали и сломались, в результате чего мы привлекли альпинистов и арбористов, ведь вырубка этих деревьев требовала специализированных знаний! Огромное им спасибо! 

С большей частью, буквально свалившегося на нас, мы достойно и с честью справились, всем хвала и безграничная благодарность!

Дорогие, родные, спасибо всем вам, кто пришел к нам на помощь в "Лапы" и встал плечом к плечу вместе с нами в борьбе за благосостояние животных!

Но несмотря, на самоотверженность и героический труд нашей семьи и наших друзей, мы не сможем обойтись без финансовой помощи.

У нашего приюта нет постоянных спонсоров или какого либо финансового сотрудничества. Только периодическая помощь от мала до велика когда люди хотят и могут оказать поддержку.

На сегодня, после бури, помимо очевидного, что для животных должны быть максимально благоприятные условия, есть еще и государственные регулы, которые государство требует соблюдать, но не финансирует. Поэтому на данный момент, что бы восстановить природой разрушенные, но для благополучия собак необходимые вольеры по стандартам, необходимы - 10 000 евро.

Конечно же мы связались со страховщиками, выслав им все расходы и документы. На данный момент остается держать кулачки, что все получится!

Любая помощь на данный момент по-прежнему очень актуальна и по-прежнему очень важна!

Я призываю всех, кто не безразличен, приехать и участвовать в уборке территории, чтобы мы могли разобраться со всем, что произошло ! Спасибо", написала она.

Ziedojumiem bankā:
DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBA „ĶEPU-ĶEPĀ"
Ziedojuma konts: LV37HABA0551030617983
Reģistrācijas numurs: 40008176673 
BIC/swift kods: HABALV22
Pay Pal ātrais maksājums: PayPal.Me/kepukepa
pay pal: dzab_kepukepa@inbox.lv
Jelgavas novads, Salgales pagasta Rēvici

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