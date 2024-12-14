Временный техосмотр от CSDD не спасает от штрафа: полиции нет до него дела

«Проверка на пригодность к эксплуатации устанавливает техническое состояние автомобиля, а также дает оценку его безопасности на дороге. Если автомобиль имеет дефект со второй оценкой, это не означает, что водитель может ездить на нем 30 дней, и только на 30-й день он устранит дефект и снова представит автомобиль на технический осмотр. Водитель обязан устранить дефект как можно скорее», - поясняет пресс-секретарь CSDD Мартиньш Малмейстерс.

На автомобиле с 30-дневным «больничным листом» запрещено перевозить опасные и крупногабаритные грузы, осуществлять коммерческие пассажирские перевозки и проводить обучение водителей.

Полицейские, отвечающие за соблюдение правил дорожного движения, отмечают, что протокол, выданный CSDD, носит исключительно информационный характер. «Мы не обязаны руководствоваться этой информацией. Если, скажем, водитель едет, а у него не включен ближний свет. Мы его оштрафуем или предупредим», - говорит Вернер Ванграв, начальник 3-го отдела Бюро реагирования государственной полиции, по поводу „белого листа“.