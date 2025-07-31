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Возможно это — мой главный вклад в независимую Латвию: признанный коллаборационистом судья написал президенту (1)

Редакция PRESS 31 июля, 2025 11:48

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LETA

Бывший судья Верховного суда, профессор Улдис Крастиньш, которого недавно указом Капитула орденов лишили Креста заслуг за коллаборационизм, написал письмо президенту Ринкевичу. К письму судья приложил свою награду, которую должен был вернуть.

"Настоящим я заранее возвращаю Вам полный комплект Креста заслуг IV степени (футляр, крест, ленту ордена с розеткой, миниатюрный знак ордена, розетку ленты ордена), врученный мне 13 октября 2010 года, а также сопутствующие документы (диплом и устав)", - так начал Крастиньш свое письмо и заявил, что никогда не носил эту награду и не просил её ему вручать.

"Существуют различные мнения и сомнения относительно законности и обоснованности протокольного решения Капитула орденов от 18 июня 2025 года (далее – решение), однако данная государственная награда, присуждённая мне 13 октября 2010 года, мне не нужна и не будет нужна даже в случае отмены решения, поэтому я не воспользуюсь своим правом на обжалование решения", - отметил Крастиньш.

"Моя работа уже получила высокую оценку моих современников, чья неожиданно широкая поддержка оказалась для меня важной в эти дни, и за что я им очень благодарен.

Меня также высоко оценили те, кому пришлось долго ждать моего ухода с работы в возрасте 90 лет, чтобы начать процедуру лишения меня Креста Заслуг, видимо, надеясь лишь на мою физическую неспособность защитить себя.

Я бы не принял эту награду, полученную более 15 лет назад, если бы тогда мог лучше осознать огромное значение меняющегося политического контекста данного момента и взглядов лиц, принимающих решения о присуждении и отмене наград, чьи решения могут объединять, но могут также разделять и отталкивать, создавая тем самым противоречия и правовую неопределенность.

Надеюсь, что немедленное возвращение Ордена Капитулу Орденов уменьшит раскол и ненависть как в обществе в целом, так и между его различными группами, а также уменьшит недоверие, царящее в обществе к государственной власти и ее институтам", - подчеркнул он.

Крастиньш также отмечает, что в различных СМИ было опубликовано много недостоверной информации, в том числе и о том, что он якобы участвовал в репрессиях против латышского народа.

Судья подчёркивает, что посвятил десятилетия созданию и совершенствованию латвийской системы уголовного права, не ради наград, а из-за научного интереса и гражданского долга. Поводом для лишения его награды стала его работа судьёй в 1983 году, когда по законам Латвийской ССР он участвовал в рассмотрении дела по «антигосударственной» статье, однако, по его словам, это происходило в рамках действующего законодательства, которому любой судья обязан следовать независимо от личных убеждений.

Профессор указывает, что Орденский капитул знал о его биографии и не счёл это препятствием при награждении в 2010 году, поэтому сегодняшнее решение он расценивает как политически мотивированное и юридически спорное.

Он критикует избирательность подхода к «историческому правосудию» и отмечает, что в публичном пространстве на фоне решения распространились ложные обвинения — вплоть до приписывания ему вынесения смертных приговоров и участия в репрессиях, что он категорически отрицает.

Крастиньш с иронией замечает, что теперь его вклад в правовую систему независимой Латвии оценивается как отягчающее обстоятельство, поскольку он якобы использовал профессиональные навыки, полученные во времена СССР.

Он подводит итог тем, что надеется — однажды прошлое перестанет быть источником вражды, а общество научится отличать реальные правонарушения от служебных обязанностей, исполнявшихся в других исторических условиях. 

Судья предполагает, что его дело в последствии назовут «Казусом Крастиньша» и будут изучать как пример «восстановления исторической справедливости».

С горькой иронией он отмечает, что, возможно, это будет его главный вклад в независимую Латвию.

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