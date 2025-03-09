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Возможна ли в Латвии торговля органами? Специалисты утверждают, что нет, и объясняют, почему

Neatkarīgā Rīta Avīze 9 марта, 2025 10:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии сейчас пересаживают почки, сердце, печень и роговицу, вскоре наши врачи смогут участвовать и в трансплантации легких, о чем сообщает nra.lv со ссылкой на 360TV Ziņas.

Тем не менее спасению жизни людей до сих пор препятствуют распространенные в обществе мифы и боязнь жертвовать свои органы. Несмотря на социальные кампании, число разрешений использовать посмертно тело, органы и ткани по-прежнему остается ничтожно малым - всего 3% населения.

На портале E-veselība отметку о том, как распорядиться своими органами после смерти, сделали 24 тысячи женщин и 11 тысяч мужчин. Разрешили использовать свои органы 22,5 тысяч человек, 10 тысяч это запретили. На пожертвование тканей дали согласие 21 тысяча человек, 10 тысяч запретили. Пожертвовать свое тело для нужд медицины согласились всего 7 тысяч жителей Латвии.

Самый востребованный донорский орган - почка. Их сейчас ожидает 51 пациент. Четыре человека нуждаются в трансплантации сердца, двое - печени, еще четверо - донорской роговицы, иначе они лишатся зрения. Ждать приходится долго.

Врачи годами борются с распространенными в обществе необоснованными опасениями по поводу торговли органами. В Латвии, как утверждается, торговля органами вообще невозможна. Руководитель Национальной службы координации трансплантации Эгия Лапиня, что эксплантация (изъятие органов) представляет собой сложную операцию: "Орган должен быть пригоден для того, чтобы его вставить другому человеку. То есть вы можете представить - в каких-то антисанитарных условиях сделать это вообще невозможно. Второй момент: законом строго воспрещается какая бы то ни было финансовая поддержка - эта операция на 100% оплачивается за госсчет".

Отметку в системе E-veselība увидят всего 4 человека из Национальной службы координации трансплантации и только после того, когда у человека будет констатирована смерть мозга. Есть надежда, что ситуация в плане доступности донорских органов улучшится в следующем году, когда Латвия присоединится к платформе по обмену органами Scandiatransplant. Это позволит более оперативно получать органы в неотложных случаях.

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