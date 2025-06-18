Цены у китайцев по латвийским меркам невероятно низкие: вечерние платья стоят от 20 евро, брюки — в основном от 8 до 12 евро, а футболки можно найти даже за 3 евро. К тому же для участников Shein Club действуют дополнительные скидки.

Но в Риге ассортимент отчего-то не имеет линеек размеров. Как будто каждая вещь в единственном экземпляре.

“Качество одежды разное — есть как вещи получше, так и похуже,” — рассказывает пользовательница TikTok по имени Агнесе.

Тему обсудили и с другой точки зрения. Очереди в магазины никто в Риге не видел со времен пандемии.

"Очереди в Мере и Шейн говорят о проблемах в экономике страны. Люди идут за товаром по минимальной цене из возможных, так как даже на HM денег нет", - написал в Facebook Павел Левушкан.

"У людей нет денег и пытаются купить одежду подешевле. Посмотри какие цены в торговых центрах, конечно, люди набросятся на такую замануху", - заметила Екатерина Лебедева в обсуждении публикации депутата Рижской думы Константина Чекушина (Согласие).