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Рижане стояли в очереди на открытии магазина Shein: что это говорит о нас? (2)

Редакция PRESS 18 июня, 2025 08:28

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В минувшие выходные в Латвии открылся первый магазин китайского онлайн-ритейлер Shein, и люди толпами выстроились к нему в очередь. Народе, конечно, привлекают низкие цены. Но вот что по поводу качества? Этот момент уже вовсю обсуждают в соцсетях.

Цены у китайцев по латвийским меркам невероятно низкие: вечерние платья стоят от 20 евро, брюки — в основном от 8 до 12 евро, а футболки можно найти даже за 3 евро. К тому же для участников Shein Club  действуют дополнительные скидки.

Но в Риге ассортимент отчего-то не имеет линеек размеров. Как будто каждая вещь в единственном экземпляре.

“Качество одежды разное — есть как вещи получше, так и похуже,” — рассказывает пользовательница TikTok по имени Агнесе.

@sheinclub_lv Loading… #newstore #shein #latviа #riga #sheinriga #fashionista #fashion #grandopening #comingsoon ♬ Unwritten x Midnight City by Altégo - ALTÉGO

Тему обсудили и с другой точки зрения. Очереди в магазины никто в Риге не видел со времен пандемии.

"Очереди в Мере и Шейн говорят о проблемах в экономике страны. Люди идут за товаром по минимальной цене из возможных, так как даже на HM денег нет", - написал в Facebook Павел Левушкан.

"У людей нет денег и пытаются купить одежду подешевле. Посмотри какие цены в торговых центрах, конечно, люди набросятся на такую замануху", - заметила Екатерина Лебедева в обсуждении публикации депутата Рижской думы Константина Чекушина (Согласие).

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Комментарии (2) 17 реакций
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