Вот удача! Житель Краславы выиграл крупную сумму в лотерею и вошел в шестерку счастливчиков Европы

Такую же сумму за угаданные 5+1 чисел выиграли также участники из Швеции (два человека), Норвегии, Чехии и Германии. В этом тираже никому не удалось угадать комбинацию 5+2, но один участник из Эстонии, правильно отметивший 5 чисел, получил 293 386,20 евро.

Лотерею Eurojackpot организуют государственные лотерейные компании — Svenska Spel (Швеция), Norsk Tipping (Норвегия), Deutsche Klassenlotterie Berlin (Германия), Eesti Loto (Эстония) и Latvijas Loto (Латвия). Все организаторы являются государственными предприятиями, а доходы от игр направляются на общественные нужды: развитие спорта, культуры, искусства, науки, здравоохранения, образования и поддержку общественных организаций.

Латвия присоединилась к Eurojackpot в 2013 году. Сейчас в лотерее участвуют 19 стран, включая Чехию, Данию, Исландию, Италию, Литву, Нидерланды, Словакию, Испанию, Венгрию и другие. Максимальный джекпот может достигать от 10 до 120 миллионов евро.

Самый крупный выигрыш в Латвии на сегодняшний день составил почти 760 000 евро — эта сумма досталась жителю Риги в августе 2024 года.

Согласно закону «О подоходном налоге с населения», с выигрышей, превышающих 3000 евро, удерживается налог, что означает: от крупного выигрыша выигрывает не только счастливчик, но и общество в целом. Налог перечисляется в госбюджет и бюджет самоуправления по месту жительства победителя.