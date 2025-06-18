«Это мой дом»: Кауперс рассказал о своих отношениях с Богом

Оказалось, что Кауперс глубоко воцерквленный человек. «Это мой дом», - говорит он о церкви.

"Меня крестили в этой церкви. Здесь же крестили и моего младшего сына Аарона. Я являюсь прихожанином Рижской Лютеранской общины. Поскольку я живу в Лиепае, то сейчас посещаю церковь Святой Анны. В Лиепае я хожу в церковь Святой Анны и посещаю собрания. Иногда я там пою. Это моя любимая церковь", - объясняет Кауперс.

Кауперс не скрывает, что встретил Всевышнего в трудный момент, и с тех пор их отношения укрепляются.

Кауперс также рассказал журналу, что христианство ему не навязывали. «Около десяти лет назад я прочитал Новый Завет. Сначала казалось, что там много непонятного, но в то же время много глубины и красоты. Когда Бог открывает себя, это что-то настолько особенное, что наполняет сердце. Это чувство, которое ни с чем не спутаешь», - говорит певец.