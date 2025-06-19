«Хотя бы 10 секунд продержусь»: девушка из Риги завоевала золотую медаль на турнире в Лондоне

Международная федерация бразильского джиу-джитсу (IBJJF) регулярно проводит соревнования. Самые престижные устраиваются в Америке, но и в Европе на турниры собирается более тысячи участников - бои проходят практически без остановки. С утра и до вечера спортсмены сражаются в разных категориях: среди мужчин и среди женщин, между мастерами единоборств и между новичками с белыми поясами.

Участвовала в турнире и небольшая группа спортсменов из Латвии - три девушки. Анете вернулась домой с золотой медалью. Хотя она провела всего два боя (в ее категории среди новичков практически не было соперников) они ей, скорее всего, запомнятся навсегда:

- Я ехала, уверенная, что точно проиграю. У нас была открытая категория и я точно знала, что моя соперница сильно превосходит по массе. Наверное, плюс 30 кг, - рассказывает Анете, но это не стало причиной чтобы сдаваться и опускать руки. - Я знала, что хотя бы 10 секунд продержусь. Но раз я туда лечу, то хочу участвовать, хотя бы выйду на ковер и что-то сделаю.

Она отмечает, что могла проиграть даже не вступив в схватку. На турнире действуют строгие ограничения по форме, и организаторы по началу не хотели допускать Алену из-за красной полоски на кимоно. Однако соперница вошла в положение и одолжила ей свое запасное кимоно.

- Да, спортивная солидарность, или скорее даже девчачья! - шутит Анете и признает, что в этом спорте не так уж и много девушек, особенно среди новичков. - Среди мастеров с высшими поясами было много девушек, а у нас, среди начинающих с белыми поясами, за весь день я насчитала всего 9 девушек во всех категориях. Это очень мало. Представляете, сколько стран и сколько белых поясов?

Столь малое количество участников она объясняет с определенной долей философии:

- Мне кажется, что мы всегда не верим в свои силы. Кажется, что мало знаем и умеем. Всегда страшно идти в неизвестность. Но ты никогда не можешь быть полностью готов. А когда проходишь первые соревнования, то понимаешь чего ждать. Надо сделать самый первый шаг, чтобы понять, - считает Анете. Она отмечает, что после победы не ощутила в себе каких-то особенных перемен. - Я со своей золотой медалью тоже не стала сразу умней. Не могу сказать, что я такая сильная или что-то особенное знаю.

Тем не менее, первый шаг сделан и страх перед неизвестностью больших соревнований немного отступил. Кто знает, возможно, однажды мы даже будем встречать мастера единоборств Анете с триумфом у Памятника Свободы и в честь ее победы объявят выходной день по всей стране? Но для этого предстоит сделать еще много шагов.

Анете - не единственная латвийка - призерка этого чемпионата. Ещё одна девушка вернулась с этого турнира с золотыми медалями и она тоже из Латвии. Её имя Екатерина Ермакова. По рейтингу федерации джиу-джитсу она - первая в Европе.