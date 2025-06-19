Жаловался в российские СМИ. Бывший военный сбежал из тюрьмы в Екабпилсе, чтобы его больше не били?

История Евгения Гецко гораздо запутаннее, чем казалось на первый взгляд — он бывший военнослужащий латвийской армии, «прошел» через несколько тюрем, а также фигурировал в кремлевских СМИ.

По словам его сестры Кристине Гецко, Евгений решился на побег не из желания скрыться от правосудия, а чтобы спастись от систематического насилия — как физического, так и психологического — в латвийских пенитенциарных учреждениях. По её словам, побег из поликлиники стал единственным шансом для её брата.

В социальных сетях можно найти видео, снятое в 2022 году, на котором Гецко в подробностях рассказывает российской телепрограмме о том, что его ложно обвинили в хранении марихуаны. Гецко утверждает, что «известный ему чиновник» положил запрещенное вещество в его машину. Программа тогда также взяла интервью у активиста Владимира Линдермана, который заявил, что хорошо понимает Гецко, потому что с ним случилась «похожая история».

Будучи бывшим военнослужащим Национальных вооружённых сил Латвии, Гецко ещё в Рижском централе просил перевести его в спецкорпус — просьба была отклонена.

Позже Гецко перевели в Елгавскую тюрьму, где он также якобы подвергся физическому насилию, в результате чего его поместили в Олайнскую тюремную больницу. Затем его перевели в Екабпилсскую тюрьму открытого типа. Сестра Гецко утверждает, что там его также подвергли физическому насилию, поэтому он попросил перевести его в одиночную камеру. Его просьба была удовлетворена.

По словам его сестры, находясь в Екабпилсской тюрьме, Гецко объявил голодовку, чтобы привлечь внимание.

После конфликта с другими заключёнными он попал в Екабпилсскую поликлинику. Именно оттуда и бежал.

Администрация тюрем воздерживается от комментариев, ссылаясь на продолжающееся разбирательство. Ведомство подчёркивает, что все требования заключённого были выполнены. Тем не менее, начата служебная проверка.