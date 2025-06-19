Путин о внучке: у неё воспитательница из Пекина

Выяснилось, что ребенка учит воспитательница из Пекина, и они спокойно общаются между собой на китайском. По словам Путина, интерес к китайскому языку в России становится все более заметным — и это вполне естественно на фоне растущих экономических связей между странами.

«Я упомянул свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке. Но дочка моя еще в начале 2000-х годов, до всех вот этих значимых событий, начала инициативно изучать китайский язык, просто потому что ей так хотелось.

О наличии внуков Путин упоминал недавно косвенно в интервью СМИ.В частности, он рассказывал, что последние три года он в основном живет в кремлевской квартире, куда при желании могут зайти внуки и другие близкие. Впрочем, как признался глава РФ, такие встречи случаются не так часто. «Все же понимают, что у меня такой график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то „окошечко“ времени, чтобы с ними увидеться».