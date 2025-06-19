А вы нарушали? Мошенники рассылают SMS от имени CSDD

В SMS-сообщении содержится информация о якобы зафиксированном нарушении правил дорожного движения, призыв ознакомиться с нарушением и произвести оплату, пройдя по ссылке в SMS.

Руководитель процессов внутренней безопасности "Bite Latvija" Херманис Эриньш пояснил, что, пройдя по ссылке, высланной мошенниками, пользователи попадают на фальшивый сайт, где происходит хищение их персональных данных. Если же производится оплата, деньги поступают напрямую к мошенникам.

SMS-сообщения мошенников часто визуально похожи на информационные сообщения официальных учреждений: в них использовано название учреждения, узнаваемые элементы дизайна или ссылки, которые создают представление об их достоверности. Хотя содержание может показаться убедительным, это часть целенаправленной мошеннической схемы с целью выманивания персональных данных или финансовых средств, отмечает Эриньш.

"Bite Latvija" призывает жителей быть особенно внимательными: перед тем, как пройти по ссылке, следует тщательно проверить, было ли SMS получено от официального источника, а также не предоставлять никаких персональных данных в случае возникновения сомнений в подлинности общения.