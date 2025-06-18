Праздник русской культуры в Риге: дети представили на конкурс сотни работ

Это был незабываемый день. Торжественная церемония награждения победителей началась с песни Булата Окуджавы «Давайте восклицать». Ее под гитару исполнила педагог, режиссер театра Вангажской средней школы Марина Злотника. Подпевал весь зал — дети, учителя, родители, гости. Эта музыка как нельзя лучше отражала атмосферу праздника, посвященного талантливым детям, которые читают, пишут и думают по-русски.

…Цветы, аплодисменты и призы — победителей награждали замечательными книгами и билетами в кино и в Рижский театр им. М. Чехова. Звучала музыка, художественное слово и речи — теплые, искренние, волнующие, задушевные.

«Высокопарных слов не стоит опасаться» — пел Булат Шалвович. И был прав на все сто процентов. Победители и лауреаты конкурсов ЛАПРЯЛ — талантливые дети и их педагоги — эти слова точно заслужили...

Конкурс имени Андрея Ефремова

В этом году конкурс сочинений (эссе) им. Андрея Ефремова — в память о замечательном педагоге рижского Пушкинского лицея, — прошел уже в восьмой раз. На протяжении месяца перед подведением итогов автор этих строк изучил сотни конкурсных работ — ярких, творческих, вдумчивых, — не переставая удивляться красоте и богатству русского языка, разнообразию жанров, полету фантазии и зрелости суждений конкурсантов.

А порассуждать школьникам было над чем. Все темы, предложенные к конкурсу, были интересными и небанальными: например, «Опиши себя глазами своего домашнего питомца», «Самое интересное и удивительное на свете — это, по-моему…», «Что в твоем понимании успех и его цена?», «Добро должно быть с кулаками?», «Женские образы в русской литературе. Насколько они современны?», «У жизни нет черновика. Или он есть?» и другие.

Организаторы конкурса сочинений — члены правления ЛАПРЯЛ Элина Чуянова и председатель жюри Людмила Смирнова, — подошли к делу творчески и с душой, а потому в ответ, как эхо, получили такой же отклик — эмоциональный и искренний...

«Каждый пишет, как он дышит»

Если вы думаете, что современные дети мало читают, обладают, по Михаилу Задорнову, клиповым мышлением, сидят только в телефонах и слабо владеют русским языком, постепенно вытесняемым в Латвии из всех сфер жизни, то вы глубоко заблуждаетесь! Вы просто никогда не были в жюри конкурса сочинений имени Андрея Ефремова, а вот «Субботе» — посчастливилось.

Чтение сочинений, присланных школьниками на конкурс имени Андрея Ефремова из всех уголков Латвии — от Лиепаи до Даугавпилса, — для меня стало чем-то сродни приключению или путешествию. Ну как тут снова не вспомнить Окуджаву? «Каждый пишет, как он дышит… Каждый пишет, как он слышит».

…Я гуляла по волшебному, ожившему саду Анфисы Балашовой (Рижская средняя школа N 21), в каждом деревце которого девочка увидела литературных героинь. С замиранием сердца следила за героями необычного эссе-детектива, написанного Михаилом Радзинским (Рижская средняя школа N 10). По-доброму завидовала домашнему питомцу Арины Дидыч (Даугавпилсская средняя школа-лицей технологий), в сочинении которой так много теплоты и юмора. Меня очень тронула работа Есении Колосовой (Золитудская гимназия) с недетским выводом о том, как важно быть ответственным за свои решения. И поразили своей глубиной рассуждения Максима Шерстюкова (Рижская государственная первая гимназия) , написанные в жанре дневника.

Будучи человеком эмоциональным, я даже делала на полях сочинений не менее эмоциональные пометки. Например, «Готовый киносценарий», «Блестящий слог», «Срочно в печать!» или, когда не хватало восторженных слов, просто три восклицательных знака...

Главный приз «Субботы»

На мой взгляд, взгляд пишущего человека, каждая из работ победителей конкурса эссе им. Андрея Ефремова заслуживает того, чтобы быть опубликованной в самом крутом издании — как полноценное художественное произведение. Целиком и полностью. Без единой редакторской правки.

И все-таки… Было одно удивительное сочинение, которое особо взволновало. Это эссе держит и не отпускает — от первой строчки до последней. Русский язык — богатейший, безукоризненный. Градус повествования настолько высок, что все вокруг кипит и плавится. А финал эссе — необычайно трогательный, просто до светлых слез, до катарсиса, до остановки дыхания.

Я, конечно, не предсказательница, но рискну предположить, что если этот автор и дальше продолжит писать, то его ждет большое будущее в журналистике или литературе.

Имя этого мальчика — Алексей Самылин (Ринужская средняя школа, 6-й класс).

Кстати, в своей возрастной (младшей) группе Алексей по единогласному мнению жюри завоевал 1-е место. Ему мы и вручили специальный приз от газеты «Суббота» — книгу «Русская Латвия», написанную нашим коллегой, журналистом Ильей Дименштейном, с автографом автора...

Что такое ЛАПРЯЛ?

ЛАПРЯЛ делает все возможное, чтобы сохранять и развивать русскую культуру и русский язык в Латвии. Конкурсы для школьников — только одно из направлений этой общественной организации.

В день церемонии награждения победителей конкурса сочинений им. Андрея Ефремова в Рижской средней школе N 40 чествовали лауреатов еще 7 конкурсов. Это конкурс юных чтецов «Живая классика», проходивший под девизом: «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно», конкурс ораторского искусства, литературный фотоконкурс «Послеточие», киноконкурс, конкурс иллюстраций к произведениям А.С. Пушкина, конкурс «Любите живопись, поэты!», посвященный творчеству Николая Рериха. А также совсем молодой, родившийся буквально накануне церемонии награждения, открытый дискуссионный конкурс, который наверняка станет традиционным. На сей раз его участники размышляли на тему плюсов и минусов искусственного интеллекта.

Кроме этого, в ЛАПРЯЛ регулярно проводятся олимпиады и выставки, отмечаются дни рождения классиков русской литературы, организуются конференции и семинары для педагогов.

От души хочется сказать огромное спасибо этим неравнодушным людям — за их труд, верность профессии, горячие сердца и за праздники русской культуры, который они дарят детям и взрослым!

«Если звезды зажигают…»

Вручение наград конкурса ораторов и конкурса чтецов «Если звезды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно» обернулось отдельным спектаклем на церемонии награждения.

В конкурсе ораторов блистала десятиклассница Злата Карпенко (Рижская школа N 92). В своей яркой речи она представила собственное видение темы «Мастер слова или мастер обмана», пригласив слушателей к размышлению над извечной дилеммой: может ли искусство убеждения идти рука об руку с правдой, и где та тонкая грань, за которой мастерство превращается в манипуляцию?

А чествование победителей в республиканском конкурсе чтецов «Живая классика» и фотоконкурсе (руководитель — педагог, русский филолог Наталья Житкова) превратилась в настоящий театр. Победителем конкурса чтецов стал Клим Карпухин из Лиепаи, который прочел рассказ «Честность» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, в котором ирония переплетается с мудростью, а юмор становится зеркалом человеческой природы. И как прочел! Великолепно, по-актерски, сорвав оглушительные овации зала.

Удивительная особенность конкурсов ЛАПРЯЛ как раз и состоит в том, что они, выискивая уникальные таланты среди школьников, зажигают звезды. А «если звезды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно».

На самом деле конкурсы ЛАПРЯЛ нужны всем. Детям, их педагогам, родителям и всем, кто пишет, говорит и думает на великом и могучем языке. Это счастье, что в Латвии есть прекрасные педагоги и организаторы, отдающие свое сердце детям.

…Завершилась церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов ЛАПРЯЛ песней под гитару. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». А ведь и правда — было здорово!

Итоги литературного конкурса им. А. Ефремова (2024/2025 учебный год)

Младшая группа (5-7 классы):

1-е место — Самылин Алексей (Рижская Ринужская средняя школа)

2-е место — Арина Дидыч (Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей)

3-е место — Камилла Ксензова (Рижская гимназия «Золитуде») и Полина Микулане (Рижская средняя школа № 13)

Лауреаты:

— Адриана Самусенко (Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей)

— Эдгар Киркис (Вентспилсская средняя школа № 6)

— Леонид Кириллов (Рижская средняя школа № 40)

— Мария Шпакова (Рижская средняя школа № 13)

— Варвара Лисовая (Рижская Пурвциемская средняя школа)

— Есения Терявяйнен (Рижская средняя школа № 13)

Специальный приз ЛАПРЯЛ «За оригинальность формы» — Ульяне Киньшаковой (Даугавпилсская средняя школа возможностей)

Средняя группа (8-9 классы):

1-е место не присуждалось.

2-е место — Аким Кхомич (Рижская средняя школа им. В. Оствальда) и Милана Сандуляк (Рижская средняя школа № 13)

3-е место — Есения Колосова (Рижская гимназия «Золитуде»)

Лауреаты:

— Елизавета Кузьмишкина (Рижская средняя школа № 92)

— Виктория Шубенкова (Рижская средняя школа № 40)

— Александра Зорина (Рижская средняя школа № 40)

— Владислава Керенцева (Рижская средняя школа № 40)

Старшая группа (10-12 классы):

1-е место — Виктория Габрен (Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей)

2-е место — Анфиса Балашова (Рижская средняя школа № 21) и Никита Денисенко (Рижская средняя школа им. В. Оствальда)

3-е место — Александра Туркова (Рижская средняя школа № 10) и Максим Шерстюков (Рижская государственная гимназия № 1)

Лауреаты:

— Михаль Гельфанд (Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей)

— Михаил Радзинский (Рижская средняя школа № 10)

— Альберт Виноградов (Елгавская технологическая средняя школа)

— Илана Левшицкая (Вангажская средняя школа)

— Юлия Цветкова (Рижская средняя школа им. В. Оствальда).

Специальный приз ЛАПРЯЛ «За преданность конкурсу и русскому языку» — Яне Адашкевич (Елгавская государственная гимназия «Спидола»).

Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ) благодарит всех учителей, принявших участие в подготовке конкурсных работ.

Особая благодарность:

Инаре Зеновне Кудрявской (Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей)

Елене Ивановне Каге (Рижская средняя школа № 13)

Людмиле Алексеевне Носовой (Рижская средняя школа № 10)

Валентине Петровне Борисовой (Рижская гимназия «Золитуде»)

Ирине Павловне Вахитовой (Рижская средняя школа им. В. Оствальда)

Вере Антоновне Гельфанд (Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей)

Наталье Степановне Пономаревой (Рижская средняя школа № 40)

Елена СМЕХОВА.