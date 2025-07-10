Воздушная тревога длилась 10 часов: РФ снова ударила ракетами по Киеву (ВИДЕО, ФОТО)

Было использовано 18 ракет, в том числе, баллистических, 400 ударных дронов, из которых около 200 "шахедов".

Главной целью российских атак были Киев и область.

Воздушная тревога длилась 10 часов.

Он сообщил, что на данный момент известно о 16 пострадавших и выразил соболезнования семьям двух погибших при ночной атаке Киева женщин (22 года и 68 лет).

Зеленский призвал страны Запада усилить санкционное давление на Россию.

-Сегодня буду говорить с партнерами, в частности в рамках коалиции желающих, о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставках ПВО для Украины. Задания абсолютно четкие. На такие российские удары следует отвечать жестко, — отреагировал Зеленский.

ФОТО из телеграм-канала Zelenskiy / Official