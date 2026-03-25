Волосы исчезают незаметно: вот что на самом деле происходит после 40

Редакция PRESS 25 марта, 2026 09:09

Азбука здоровья 0 комментариев

Сначала кажется - просто неудачная укладка. Потом пробор становится шире. А однажды ты ловишь себя на мысли: волос будто стало меньше. Это не иллюзия.

С возрастом волосы действительно начинают редеть - и причин тут больше, чем принято думать.

Главный скрытый фактор - гормоны. Они сопровождают нас всю жизнь, но со временем организм начинает реагировать на них иначе. Особенно это заметно у женщин: после родов, в период перименопаузы и менопаузы волосы могут резко потерять плотность.

Но дело не только в гормонах. С возрастом клетки обновляются медленнее. То, что раньше восстанавливалось быстро, теперь требует времени - и это напрямую отражается на качестве волос.

Есть и повседневные вещи, которые незаметно усиливают проблему. Курение, алкоголь, хронический стресс - всё это накапливается и влияет на состояние волос сильнее, чем кажется. Даже лекарства могут сыграть свою роль: некоторые из них вызывают временное выпадение или делают волосы тоньше.

Отдельный сигнал - дефициты. Например, нехватка железа. Волосам нужен кислород, а без него они буквально «слабеют» изнутри.

Первые признаки многие пропускают. У женщин - более заметная кожа головы и расширяющийся пробор. У мужчин - залысины или редеющая макушка. Иногда всё начинается с мелочей: хвост становится тоньше, а укладка держится хуже.

Есть и хорошие новости. Волосы - это своего рода индикатор общего состояния организма. И это значит, что на них можно повлиять.

База оказывается неожиданно простой: сон, питание и вода. Если с этим проблемы - волосы реагируют первыми. Рацион тоже играет роль: овощи, орехи, белок и клетчатка напрямую связаны с их состоянием.

Стресс - ещё один фактор, который часто недооценивают. Постоянное напряжение отражается не только на настроении, но и на волосах. Иногда достаточно изменить ритм жизни, чтобы увидеть разницу.

Даже солнце имеет значение. Если волосы уже стали тоньше, кожа головы быстрее обгорает - и это дополнительно ухудшает ситуацию.

И, наконец, кожа головы. Если она не в порядке, волосы не смогут расти нормально - как бы ни старались шампуни и витамины.

Иногда всё это складывается в одну картину, которую сложно заметить сразу. Но когда начинаешь смотреть внимательнее - становится ясно: волосы редко «уходят просто так».

Главные новости

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном
Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

Теперь уже непонятно чей дрон врезался в трубу эстонской электростанции
Теперь уже непонятно чей дрон врезался в трубу эстонской электростанции (1)

Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)
Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)

Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке?

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить?

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

