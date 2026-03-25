Погода в выходные: прохладно, но солнечно

В четверг дождевые облака переместятся из Курземе в восточную часть страны. Ночью ветер стихнет, температура воздуха не опустится ниже +1–6 градусов; в течение дня в Курземе снова усилится южный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +5–11 градусов.

В пятницу и субботу прогнозируется преимущественно солнечная погода, в воскресенье облачность может увеличиться, значительных осадков не ожидается. При слабом ветре ночью местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +2–4 градуса. Днём температура поднимется до +8–13 градусов, на некоторых участках побережья сохранится похолодание на несколько градусов.

Согласно текущему прогнозу Глобальной системы прогнозирования погоды, в первой половине апреля в Латвии ожидается более холодная погода, чем в марте, ожидается ещё мокрый снег и небольшие морозы.