Увеличена помощь в оплате жилищного пособия: кому и на сколько?

Обращайтесь за поддержкой

Закон пришЕл на помощь

Поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи предусматривают увеличение коэффициентов, используемых для расчета жилищного пособия в отопительный сезон – с 1 января по 30 апреля текущего года. Признано, что жилищное пособие в прежнем варианте не покрывает возникшие в нынешнем году расходы.

Например, если доход пенсионера составляет 500 евро, а его жилищные расходы – 300 евро в месяц, размер пособия ранее составлял бы 192 евро, но после поправок увеличится до 267 евро в месяц.

Также эти изменения обеспечивают возможность получения поддержки для бОльшего числа домохозяйств, общие доходы которых ранее не позволяли обращаться за социальной помощью. Добавлена позиция для семей с детьми вплоть до 24 лет, если те продолжают общее, профессиональное или высшее образование.

Помощь домохозяйствам, которые уже получают жилищное пособие, пересчитывается автоматически. Те же, кто еще не обращался за помощью, должны сами подать заявление и соответствующие документы в социальную службу местного самоуправления.

* Для покрытия расходов, связанных с выплатой пособий, и поддержки сотрудников местных самоуправлений, выполняющих дополнительную работу, будут увеличены государственные целевые субсидии местным самоуправлениям.

Так, разрешено устанавливать надбавку до 30% от установленной месячной заработной платы для тех, кто занимается рассмотрением заявлений и расчетом жилищного пособия в период с 1 марта по 30 июня.

Жилищное пособие

Поддержка в оплате коммунальных счетов

Жилищное пособие - это материальная поддержка для покрытия расходов на содержание жилья: управление, арендную плату и коммунальные услуги, включая отопление, электроснабжение, водоснабжение, канализацию, вывоз бытовых отходов, а также телекоммуникационные и интернет-услуги.

Однако пособие могут получать только те домохозяйства, которые соответствуют критериям, установленным в нормативных актах. Для оценки дохода каждый член домохозяйства должен предоставить в местное самоуправление (в Риге – в Рижскую социальную службу) документы, подтверждающие доход за последние три полных календарных месяца.

При оценке учитываются доход домохозяйства, материальное положение его членов, включая движимое и недвижимое имущество, находящееся в распоряжении каждого человека, а также накопленные средства.

Информация о том, какое имущество учитывается, а какое нет, содержится в статье 36 Закона о социальных услугах и социальной помощи.

Сложить, умножить, вычесть...

Рассчитываем размер помощи

Жилищное пособие рассчитывается по специальной формуле: учитываются доход домохозяйства, порог гарантированного минимального дохода (GMI) и установленные законом расходы на жилье.

Порог GMI для первого и единственного человека в домохозяйстве в 2026 году составляет 187 евро, для остальных лиц – 131 евро.

1. Размер жилищного пособия для рижанина пенсионного возраста, который проживает один, или жителя с инвалидностью, который проживает один:

(GMI) 187 х коэффициент 2,5 (было 2,1) + сумма расходов на жилье – доход.

2. Размер жилищного пособия для домохозяйства, состоящего только из лиц пенсионного возраста или лиц с инвалидностью (2 человека):

(GMI) 187 + 131) x коэффициент 2 (было 1,7) + сумма расходов на жилье – доход.

3. Размер жилищного пособия для домохозяйства с детьми (4 человека – двое родителей и двое детей):

(GMI) 187 + 131 + 131 + 131) x коэффициент 2 + сумма расходов на жилье – доход.

4. Размер жилищного пособия для других домохозяйств (например, 3 человека в семье):

(GMI) 187 + 131 + 131 ) x коэффициент 1,7 (было 1,3) + сумма расходов на жилье – доход.

Теперь мы можем легко рассчитать, кто может получить помощь от самоуправления и в каком размере, а кому, согласно новым нормативам, должно хватать на проживание и оплату коммунальных счетов.

Например, одинокий пенсионер с пенсией 650 евро и коммунальными расходами 350 евро, накоплений и другого имущества не имеет, машина не в счет. Теперь расчет пособия будет таким:

GMI 187 х коэффициент 2,5 = 467,50 евро + коммунальные расходы 350 евро - пенсия 650 евро = 167,50 евро помощи (увеличение на 20 евро).

Или семья из двух пенсионеров (либо пенсионера и инвалида, либо двух инвалидов), с доходом 800 евро, а счета пришли на 360 евро:

(GMI 187 +131) х коэффициент 2,0 + коммунальные расходы 360 евро - доход семьи 800 евро = размер пособия 196 евро.

А вот пример семьи из двух работающих людей, общий доход которых составляет 1 600 евро, а расход на коммунальные услуги и аренду квартиры в январе – 600 евро:

(GMI 187 + 131) х коэффициент 1,7 + коммунальные расходы 600 евро – доход семьи 1 600 евро = - 459,4 евро. Семья не признается нуждающейся в помощи.

Льготы на свет

Кому доплатят за электроэнергию?

Правила Кабинета министров № 345 устанавливают размер помощи в оплате счетов за электричество для самых уязвимых категорий латвийцев. Это группы защищенных пользователей, которым государство ежемесячно (автоматически) оплачивает определенную сумму за потребленную электроэнергию.

Защищенные пользователи и ранее получали от государства автоматическое снижение ежемесячного платежа за электричество на сумму от 15 до 20 евро в зависимости от категории, позже поддержка была увеличена на 5 евро в месяц каждой группе.

Защищенные пользователи продолжат получать ежемесячную поддержку на оплату электроэнергии:

- нуждающееся или малообеспеченное домохозяйство (житель) – 20 евро;

- семья (житель), ухаживающий за ребенком-инвалидом, – 20 евро;

- инвалид 1-й группы или его опекун – 20 евро;

- многодетная семья – 25 евро.

Финансовая поддержка в виде снижения оплаты счетов за электроэнергию без учета налога на добавленную стоимость оказывается из государственного бюджета.

Применение скидки для защищенных пользователей обеспечивает Бюро государственного контроля строительства (BVKB).

Подготовила Вера ВОЛОДИНА