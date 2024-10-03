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Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься (1)

Редакция PRESS 3 октября, 2024 21:12

ЧП и криминал 1 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Накануне визита волков хозяин привез 60 овец с рожденными этим летом ягнятами, но собак привести не успел.

Это уже третий раз, когда волки наносят ущерб его ферме. Он уже встречался с этими хищниками в волости. Андрей считает, что охотники небрежно выполнили свою работу, ведь ситуацию, вероятно, можно было предотвратить.

Хозяин со своей стороны уже принял все меры безопасности – установил электрический забор и купил собак, которые следят за овцами. Убытки оцениваются в несколько тысяч евро, а выжившие ягнята запуганы.

За последние годы численность волков в стране значительно увеличилась, говорит представитель ассоциации охотников Харалд Барвикс. Представитель ассоциации охотников поясняет, что охотники не могут улучшить ситуацию.

Говорят, что на волков довольно сложно охотиться, они территориальные животные - надежды на то, что волк вернется в то же место для охоты, мало. Однако если волк начал рвать овцу, вполне вероятно, что он продолжит это делать.

В настоящее время установлено, что за сезон охоты охотники могут добыть 300 волков, однако Барвикс считает, что их количество должно быть увеличено вдвое или даже втрое.

Хотя волки не представляют угрозы для человека, при наличии у них бешенства животные становятся агрессивными и могут напасть. После нападения на ферму Андрея охотники якобы застрелили одного волка.

В Государственной лесной службе заявляют, что в этом году лимиты вряд ли будут изменены, но такая возможность будет рассмотрена. На данный момент добыто уже 182 волка.

Андрей после очередного кровавого инцидента с волками думает бросить все и перестать держать овец, потому что компенсация от государства не придет. Это также подтверждает министерство охраны окружающей среды и регионального развития.

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