Война в Украине: в Купянске и соседних районах объявлена обязательная эвакуация

Как сообщает агентство Укрiнформ со ссылкой на главу администрации Харьковской области Олега Синегубова, эвакуированы будут оставшиеся жители Купянска, а также Кондрашовской, Петропавловской и Куриловской громад (община, территориально-административная единица).

«Это связано с тем, что ухудшается военная ситуация, в связи с тем, что мы не можем обеспечить там проведение отопительного сезона, подачу электроэнергии, оказание гуманитарной помощи, потому что враг обстреливает критическую инфраструктуру, и восстановление сейчас невозможно», — сказал Синегубов.

По его словам, на левом, восточном берегу реки Оскол в Купянском районе остаются около четырех тысяч мирных жителей. Российская армия давно пытается с востока пробиться к этой реке, которая может послужить естественной оборонительной линией.

Села Кондрашовка, Петропавловка и Куриловка к северу и востоку от Купянска уже много месяцев являются прифронтовыми.