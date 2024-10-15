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Война в Украине: в Купянске и соседних районах объявлена обязательная эвакуация

© BBC 15 октября, 2024 20:37

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Власти Харьковской области объявили обязательную полную эвакуацию мирных жителей из Купянска и трех соседних прифронтовых районов, сообщает BBC.

Как сообщает агентство Укрiнформ со ссылкой на главу администрации Харьковской области Олега Синегубова, эвакуированы будут оставшиеся жители Купянска, а также Кондрашовской, Петропавловской и Куриловской громад (община, территориально-административная единица).

«Это связано с тем, что ухудшается военная ситуация, в связи с тем, что мы не можем обеспечить там проведение отопительного сезона, подачу электроэнергии, оказание гуманитарной помощи, потому что враг обстреливает критическую инфраструктуру, и восстановление сейчас невозможно», — сказал Синегубов.

По его словам, на левом, восточном берегу реки Оскол в Купянском районе остаются около четырех тысяч мирных жителей. Российская армия давно пытается с востока пробиться к этой реке, которая может послужить естественной оборонительной линией.

Села Кондрашовка, Петропавловка и Куриловка к северу и востоку от Купянска уже много месяцев являются прифронтовыми.

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