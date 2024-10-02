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Война в Украине: российские войска захватывают Угледар

© BBC 2 октября, 2024 12:35

Мир 0 комментариев

Украинский общественный вещатель «Суспільне» сообщает со ссылкой на защищающих Угледар военных, что большая часть этого города находится под контролем России, но в некоторых его частях все еще остаются военнослужащие ВСУ.

Авторы публикации на сайте «Суспільного» пишут, что получили информацию о ситуации в городе на вечер 1 октября от двух военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая воюет в Угледаре.

«Приказа о выходе из города бригада не получала», — сказал один из источников этого СМИ. Собеседники «Суспільного» говорят, что ВСУ еще контролируют «отдельные части» Угледара.

Ранее авторитетный украинский OSINT-проект Deep State сообщил, что армия РФ захватила Угледар, об этом же написали некоторые украинские и российские военные телеграм-каналы.

Глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин во вторник заявил, что армия РФ «находится почти в центре» Угледара, и в городе еще остаются 107 мирных жителей (при том, что до полномасштабной войны его население составляло около 15 тыс. человек).

Ни украинские, ни российские официальные источники не сообщали о взятии Угледара армией РФ. В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ нет упоминаний о ситуации в этом районе.

Украинский генштаб не упомянул Угледар в новой сводке о ситуации на фронте

Генштаб ВСУ сообщил о сложной ситуации на фронте и исключил из своей сводки город Угледар в Донецкой области, обратила внимание «Украинская правда».

Накануне российские источники сообщали о захвате города, областная военная администрация подтверждала бои в центре города. Украинский общественный вещатель «Суспільне» со ссылкой на военных сообщал, что большая часть Угледара находится под контролем России, но в некоторых его частях все еще остаются военнослужащие ВСУ.

Генштаб сообщает: «Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу максимальные потери».

Эта оценка касается российских атак в направлении Покровска и Курахова, Угледар в сводке не фигурирует.

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