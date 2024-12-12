Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 12. Декабря Завтра: Iveta, Otilija

Во многих местах Латвии движение транспорта затруднено из-за гололеда

© LETA 12 декабря, 2024 08:21

Важно 0 комментариев

Из-за гололеда в четверг утром во многих местах Латвии условия движения на главных и региональных автомагистралях страны затруднены, свидетельствуют данные, собранные VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Сложными условиями движения на основных магистралях страны являются участок Видземского шоссе от Аугшлигатне до поворота на Рауну, участок Валмиерского шоссе от моста Брасла до Стренчи, участок Даугавпилсского шоссе от моста Айвиекстес до Ницгале, участок Резекненского шоссе от Екабпилса до Варакляни, участка Бауского шоссе от Дзимтмисас до Гренцтале, на участке Лиепайского шоссе от Аннениеки – Калвене и Вентспилсского шоссе на участке шоссе Угале – Вентспилс.

С другой стороны, движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Вентспилса, Кулдиги, Салдуса, Талсу, Бауски, Добеле, Цесу, Валмиеры, Валки, Мадоны, Гулбене, Резекне и Екабпилса.

В целях улучшения условий движения в четверг утром к работам по содержанию дорог было привлечено 48 единиц техники зимнего сервиса.

LVC призывает водителей быть особенно внимательными при выборе скорости движения, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасной дистанции.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Австралии пропали сотни образцов смертельного для человека вируса: власти начали срочное расследование

Мир 08:29

Мир 0 комментариев

Власти австралийского штата Квинсленд начали срочное расследование, чтобы выяснить, куда пропали 323 образца вируса из государственной высокотехнологичной вирусологической лаборатории, сообщает The Epoch Times.

Власти австралийского штата Квинсленд начали срочное расследование, чтобы выяснить, куда пропали 323 образца вируса из государственной высокотехнологичной вирусологической лаборатории, сообщает The Epoch Times.

Читать

Обойдёмся без Шенгена? Латвийцы — о восстановлении погранконтроля внутри ЕС

Важно 08:17

Важно 0 комментариев

Почти половина (48%) жителей Латвии полностью или частично поддерживают восстановление пограничного контроля на внутренних границах стран Евросоюза (ЕС), свидетельствуют данные опроса, проведенного Norstat по заказу LSM.lv в ноябре.

Почти половина (48%) жителей Латвии полностью или частично поддерживают восстановление пограничного контроля на внутренних границах стран Евросоюза (ЕС), свидетельствуют данные опроса, проведенного Norstat по заказу LSM.lv в ноябре.

Читать

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

Важно 08:13

Важно 0 комментариев

Facebook, Istagram и WhatsApp, все сервисы, принадлежащие компании Meta, столкнулись с "технической проблемой"

Facebook, Istagram и WhatsApp, все сервисы, принадлежащие компании Meta, столкнулись с "технической проблемой"

Читать

Так за что лишили? Фигуристка Дробязко оспорила лишение её литовского гражданства

Мир 08:05

Мир 0 комментариев

Знаменитая литовская фигуристка Маргарита Дробязко, выступавшая в танцах на льду со своим супругом Повиласом Ванагасом, подала жалобу относительно лишения гражданства, которое Литва ей предоставила в порядке исключения и аннулировала в прошлом году, сообщает литовское издание obzor.lt.

Знаменитая литовская фигуристка Маргарита Дробязко, выступавшая в танцах на льду со своим супругом Повиласом Ванагасом, подала жалобу относительно лишения гражданства, которое Литва ей предоставила в порядке исключения и аннулировала в прошлом году, сообщает литовское издание obzor.lt.

Читать

За промахи на портале «Latvija.lv» ответят: начата проверка

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня поручила Государственному агентству цифрового развития (ГАЦР) немедленно начать проверку сложившейся ситуации с подтверждением электронных адресов на портале "Latvija.gov.lv", сообщила советник министра по вопросам коммуникации Сабина Спурке.

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня поручила Государственному агентству цифрового развития (ГАЦР) немедленно начать проверку сложившейся ситуации с подтверждением электронных адресов на портале "Latvija.gov.lv", сообщила советник министра по вопросам коммуникации Сабина Спурке.

Читать

Самолет МЧС России не входил в воздушное пространство Латвии: эксперты

Важно 07:56

Важно 0 комментариев

Скорее всего, из-за помех сигнала GPS сайт отслеживания полетов Flightradar24 ошибочно показывает входящий в воздушное пространство Латвии самолет МЧС России, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.

Скорее всего, из-за помех сигнала GPS сайт отслеживания полетов Flightradar24 ошибочно показывает входящий в воздушное пространство Латвии самолет МЧС России, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.

Читать