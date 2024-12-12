Во многих местах Латвии движение транспорта затруднено из-за гололеда

Сложными условиями движения на основных магистралях страны являются участок Видземского шоссе от Аугшлигатне до поворота на Рауну, участок Валмиерского шоссе от моста Брасла до Стренчи, участок Даугавпилсского шоссе от моста Айвиекстес до Ницгале, участок Резекненского шоссе от Екабпилса до Варакляни, участка Бауского шоссе от Дзимтмисас до Гренцтале, на участке Лиепайского шоссе от Аннениеки – Калвене и Вентспилсского шоссе на участке шоссе Угале – Вентспилс.

С другой стороны, движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Вентспилса, Кулдиги, Салдуса, Талсу, Бауски, Добеле, Цесу, Валмиеры, Валки, Мадоны, Гулбене, Резекне и Екабпилса.

В целях улучшения условий движения в четверг утром к работам по содержанию дорог было привлечено 48 единиц техники зимнего сервиса.

LVC призывает водителей быть особенно внимательными при выборе скорости движения, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасной дистанции.