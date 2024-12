В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

В среду вечером пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp столкнулись с проблемами со связью из-за "технической неполадки", сообщила материнская компания Meta.

Сайт Downdetector, предоставляющий информацию о проблемах с популярными приложениями и сайтами, показал всплеск отключений всех трех сервисов около семи часов вечера по центрально-европейскому времени (CET).

Компания Марка Цукерберга Meta написала в социальной сети X, что работает над тем, чтобы "вернуть все в норму как можно быстрее".

We’re aware that a technical issue is impacting some users’ ability to access our apps. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and apologize for any inconvenience.