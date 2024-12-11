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За промахи на портале «Latvija.lv» ответят: начата проверка

© LETA 11 декабря, 2024 17:49

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Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня поручила Государственному агентству цифрового развития (ГАЦР) немедленно начать проверку сложившейся ситуации с подтверждением электронных адресов на портале "Latvija.gov.lv", сообщила советник министра по вопросам коммуникации Сабина Спурке.

Министр ожидает, что первая оценка будет дана в течение двух рабочих дней.

В то же время ГАЦР в своем твиттере принесло извинения за сложившуюся ситуацию всем пользователям э-адреса, которые столкнулись с неудобствами, связанными с подтверждением электронных адресов и отсутствием уведомлений с э-адреса. Рассылка уведомлений для всех пользователей восстановлена, в том числе с неверифицированными адресами, сообщили в агентстве.

Как сообщалось, весной 2024 года ГАЦР предложило гражданам подтвердить указанный на портале "Latvija.gov.lv" адрес электронной почты, на который приходят уведомления. Как сообщили люди в социальных сетях, в некоторых случаях они не заметили приглашение подтвердить обновленный адрес электронной почты, проигнорировали его или не смогли подтвердить адрес электронной почты по техническим причинам.

В результате люди не видели сообщений, поступающих на их электронный адрес, в том числе о штрафах, что приводило к различным неприятным ситуациям, например, к передаче неоплаченных штрафов коллекторам без ведома оштрафованного лица.

После встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в данной ситуации необходимо оценить ответственность отдельных сотрудников ГАЦР и понять, как государство может помочь населению в связи с нанесенным ущербом.

По мнению Ринкевича, в том, что этот процесс не был доведен до конца в марте, виновато ответственное ведомство.

Во вторник ЦАФР заявило, что для лица, имеющего э-адрес, все юридически значимая коммуникация с государственными органами происходит на портале "Latvija.gov.lv", и государство не обязано проверять, получило ли лицо соответствующие уведомления.

Президент Латвии подверг критике такую коммуникацию со стороны агентства. По его мнению, высокомерно было заявить, что долг любого гражданина страны - следить за промахами государства.

Он надеется, что это событие не будет "заметено под коврик", потому что в очередной раз кто-то что-то недопонял или недоделал, а люди получили штрафы, долги и реальный ущерб.

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