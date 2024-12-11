Так за что лишили? Фигуристка Дробязко оспорила лишение её литовского гражданства

Президент Литвы Гитанас Науседа в 2022 году принял решение о лишении Дробязко литовского гражданства, которое она получила в 1993 году за особые заслуги перед страной. Решение связано с участием Дробязко в шоу российского продюсера Татьяны Навки, организованном в Сочи, что вызвало волну критики в Литве. Президент Науседа тогда отметил, что подобное поведение несовместимо с ценностями Литвы.

Однако вопрос о лишении гражданства оказался юридически сложным, так как в законодательстве Литвы предусмотрены строгие критерии для подобных действий, и они требуют детального рассмотрения в Конституционном суде. Ситуация вызывает споры о правовых и моральных аспектах гражданства, а также об основаниях для его лишения.

«Возник вопрос о том, соответствует ли принципу равенства положение Закона о гражданстве, которое устанавливает особые основания для утраты гражданства только для части лиц с двойным гражданством. Почему в эту сферу регулирования попадают только те, кто имеет определенную особенность – получение гражданства в порядке исключения. А другие, имеющие множественное гражданство, не подпадают под регулирование«, — пояснил судья Гедиминас Ужубалис.



По его словам, основанием для лишения гражданства была указана «выраженная поддержка враждебному государству».



«Предусмотрено одно основание, когда действия создают угрозу интересам национальной безопасности, предусмотрено второе основание – просто публичная поддержка другого государства. Таким образом, в системной интерпретации оно применимо только тогда, когда такие действия не угрожают интересам национальной безопасности… Если преследуются интересы национальной безопасности, то почему за деяние, которое не угрожает интересам нацбезопасности, необходимо обязательно лишать гражданства».



В середине ноября стало известно, что 52-летняя Маргарита Дробязко беременна и в семье фигуристов скоро появится первенец. Как призналась Дробязко, ее будущий ребенок будет «наполовину литовцем, наполовину русским».